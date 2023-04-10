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4 часа назад

Эндокринолог заявила об опасности появления у мальчика-подростка «женской» груди

Мослента

Об опасности появления у мальчика-подростка «женской» груди на фоне лишнего веса предупредила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По словам специалиста, гинекомастия появляется у подростков из-за преобладания в организме «женского» гормона эстрадиола.

Врач заявила об опасности появления у мальчика-подростка «женской» груди
Фото: МослентаМослента

Лечится «женская» грудь у мальчиков чаще всего хирургически. Однако само по себе преобладание у подростка «женского» гормона может привести к более серьезным проблемам, чем появление груди. Так, у молодых людей повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск любых воспалительных заболеваний, в том числе и суставных, а также онкологические риски. Поэтому убрать «женскую» грудь будет лишь началом лечения. Важно избавиться от лишнего веса, чтобы не допустить развития тяжелых заболеваний.

На фоне роста числа подростков с таким заболеванием врач рекомендует родителям контролировать питание детей, соблюдать режим достаточной физической активности и своевременно посещать врача.

Ранее Павлова выявила связь между алкоголем и появлением «женской» груди у мужчин. Она отметила, что регулярное употребление спиртного повышает активность фермента ароматаза.

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