Врач заявила об опасности появления у мальчика-подростка «женской» груди

Лечится «женская» грудь у мальчиков чаще всего хирургически. Однако само по себе преобладание у подростка «женского» гормона может привести к более серьезным проблемам, чем появление груди. Так, у молодых людей повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск любых воспалительных заболеваний, в том числе и суставных, а также онкологические риски. Поэтому убрать «женскую» грудь будет лишь началом лечения. Важно избавиться от лишнего веса, чтобы не допустить развития тяжелых заболеваний.