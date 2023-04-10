Родителям часто обманывающих детей дали совет

«Важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, не критиковать, не наказывать, когда он делится подробностями своей жизни. Нужно ребенка поддержать, тогда он не будет врать и в нужный момент обратится за помощью именно к родителям, а не к третьим лицам», — объяснила Наумова.