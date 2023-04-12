Что делать, если ребенок ест только бургеры, сосиски и доширак

Дети могут час ковыряться в салате и наотрез отказываться от полезной рыбы в пользу сосиски с макаронами или доширака.

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"Фастфуд вреден", - выучили аксиому родители, но перебороть собственное чадо часто не в состоянии.

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Реально ли кормить ребенка правильно, но так, чтобы он ел с удовольствием?

На себя посмотрите

Не надо удивляться, что дети любят макароны и сосиски, обожают фастфуд. Ребенок ест то же, что едят в семье.

"Мы изучали питание детей до трех лет и убедились: в рационах малышей мало овощей и фруктов, зато нередко присутствуют картофель фри, чипсы, майонез, полуфабрикаты, колбаса. К сожалению, не все мамы любят готовить. Сосиски - быстро и вроде бы сытно. Макароны - раз, и готово! А чтобы сделать вкусные тушеные овощи, салат, приготовить рыбу, - нужно время и желание. Но как раз в раннем возрасте у ребенка формируется модель пищевого поведения, закладываются устойчивые вкусовые предпочтения", - говорит педиатр и детский диетолог, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, автор серии книг по детскому питанию Мария Гмошинская.

Что делать? Хорошо, если мама (или оба родителя) готовят качественную еду, и еще лучше, если они привлекают к этому дочку или сына - прямо с детсадовского возраста. Вот тогда сама собой формируется привычка к нормальной еде, режиму приема пищи, объему порции, поведению за столом.

Почему мы любим фастфуд

Всем известны отрицательные свойства фастфуда: слишком много насыщенных жиров, соли и сахара, зашкаливает калорийность. Диетологи предупреждают и про другие вредности: продукты перекисного окисления жиров, меланоидины, акриламиды. Все это раздражает слизистую желудка и кишечника. Посидишь на такой еде месяц-другой - и гастрит обеспечен.

"Соусы, которые используют для бургеров, содержат глутамат натрия, который усиливает вкусовые ощущения за счет повышения чувствительности рецепторов языка. А в 2002 году было открыто, что язык человека имеет L-глутаматовые рецепторы, которые отвечают за совершенно отдельный вкус, названный умами. Вот почему такая еда кажется нам особенно вкусной", - поясняет эксперт.

К тому же глутамат за счет действия на центральную нервную систему усиливает аппетит и желудочную секрецию - и мы, сами не замечая того, съедаем больше, чем нужно. Сочетание насыщенного вкуса бургера со сладкой шипящей газировкой - это еще одно испытание. Потому что вкусно сейчас, а предупреждения, что все это не полезно, рассчитаны "на потом".

Что делать?

"Совсем запрещать я бы не стала, - говорит Мария Гмошинская. - Запретный плод сладок, подростки, имеющие карманные деньги, пойдут и съедят то, что хотят. Возможно, лучше устраивать время от времени семейный поход в кафе с поеданием бургеров. Только выберите не фастфуд, а уютное кафе, где готовят качественно. Довольны будут и родители, и дети".

Вместо обеда - бургер с газировкой, на полдник - кусок тортика или булка, - так на самом деле жить нельзя

Но еще лучше - приготовить дома самим "правильный" бургер. По сути, еда-то хорошая: котлета, булочка, овощи, зелень. Если не перебарщивать с солью, сахаром, соусами, получается и вкусно, и полезно. И запивать его лучше не сладкой газировкой, а горячим чаем.

Что на завтрак

"Каши дети не любят, потому что родители сами их не едят и редко готовят. Но крупы - источник нужных нам сложных углеводов, хотя на приготовление опять-таки требуется время. Но нам бы что-нибудь побыстрее. Например, гречневую кашу на гарнир вы давно включали в свой рацион? А ведь это на самом деле вкусно", - говорит Мария Гмошинская.

Что делать? Разнообразие круп сейчас порой удивляет, появляются новые. Каши можно и нужно включать в семейное меню, появится привычка - и дети не будут от них отказываться в саду и школе. При этом иногда можно использовать готовые завтраки: хлопья, шарики, подушечки, звездочки - это быстро и вкусно. К тому же их часто обогащают витаминами и минералами. Но все же готовые завтраки лучше предлагать ребенку не чаще двух раз в неделю, просто для разнообразия. А стремиться надо к тому, чтобы на завтрак ребенок ел и другие полезные продукты - яйца, творог и полноценные каши.

Какие ошибки допускают родители в питании детей

- Отсутствие режима и бесконтрольные перекусы - ведут к перееданию.

- Сухомятка - основные приемы пищи должны быть горячими (каша, второе, суп).

- Еда за компьютером, просмотром телевизора.

- Замена основных приемов пищи и перекусов высококалорийными продуктами. Вместо обеда - бургер, картошка фри и газировка; на полдник - пара булочек.

- Отсутствие полноценного обеда днем. Ребенок приходит из школы домой голодным - это приводит к перееданию, перегрузке ЖКТ, нарушению сна.

- Еда на улице, на ходу, всухомятку. Помимо проблемы грязных рук формируются неправильные пищевые привычки.

- Недостаток воды. Жажду ребенок принимает за голод и начинает есть, вместо того, чтобы просто попить.

- Бесконтрольное употребление сладких напитков (сока, компота, газировки).

- Солить пищу, не попробовав еду. Избыток соли вызывает болезни сердца, почек, суставов, отеки. Поэтому нужно стараться есть меньше консервов, полуфабрикатов.

Мнения

Быстро ешь - больше съешь

Фатима Дзгоева, врач-эндокринолог, диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России:

- Научно доказана прямая взаимосвязь между потреблением продуктов быстрого питания и ожирением у детей и подростков.

Исследование, в котором участвовало более двух тысяч школьников 12-13 лет, показалио, что соотношение между талией и ростом у подростков имело прямую корреляцию с потреблением продуктов быстрого питания. Также была обнаружена двукратная разница в потреблении калорий у активных и спокойных детей: "быстрые" едоки потребляют в среднем на 75% ккал больше, чем "медленные". Вот почему важно приучать ребенка не торопиться за столом, есть медленно и подольше пережевывать еду. Особенно важно это для детей с избытком массы тела и ожирением.

Важно понимать, что пищевое поведение формируется и стабилизируется в раннем возрасте, что связано с более высоким потреблением энергии и быстрым набором массы тела у детей в возрасте до 5 лет. Поэтому стремиться к улучшению пищевых привычек нужно с первых лет жизни ребенка.

В 1885 году американец Чарльз Криторз придумал тележку-аппарат по приготовлению воздушной кукурузы прямо на глазах у покупателей, и попкорн быстро стал любимой уличной едой, а потом и непременным дополнением к киносеансу. В кинотеатрах США и Европы он продается с 1912 года. Фото: Соцсети

Кнут и пряник не помогут

Татьяна Зеленкова-Захарчук, врач-психотерапевт НМИЦ эндокринологии Минздрава России:

-У многих детей фастфуд ассоциируется с чувством радости от совместного похода с родителями в кафе, подарками из детского набора еды. У других - пример родителей, которым проще заказать доставку фастфуда на дом из-за нехватки времени готовить. Нельзя исключить и хроническую усталость, тревожные, депрессивные состояния с апатией у самих родителей, и тогда заказ фастфуда патологически компенсирует дефицит радости в обыденной жизни у всех членов семьи. То есть, депрессивные расстройства зачастую становятся причиной расстройств пищевого поведения. И тогда ответ "Что делать?" напрашивается сам по себе: вылечите депрессию, и все придет в норму. И питание, и вес тоже.

Но не все так просто. Младенцы имеют врожденное предпочтение сладкого и соленого вкуса, равно опять же врожденное неприятие кислого и горького, что направлено на стремление потреблять пищу, богатую энергией и белками. А если еще глубже посмотреть на проблему, то она, то есть, нездоровые пищевые предпочтения, закладываются еще в утробе матери и являются следствием пищевого поведения во время беременности.

Врожденные предпочтения младенцев могут привести к отказу от некоторых полезных продуктов, таких как овощи с терпким (горьковатым) вкусом.

Интересно, что запахи продуктов, потребляемых матерью во время грудного вскармливания, присутствуют в грудном молоке. Некоторые исследовании показали, что, если матери в течение последних недель перед родами пили морковный сок, их младенцы в последующем отдавали большее предпочтение продуктам прикорма, имеющим морковный вкус. Дети на грудном вскармливании, как правило, более восприимчивы к новым вкусам, чем дети на искусственном вскармливании.

Многочисленные исследования, проведенные в группах детей в возрасте от 2 до 13 лет, показали, что дети, получавшие грудное вскармливание, потребляют больше фруктов и овощей, чем их сверстники, получавшие искусственную смесь. Продукты прикорма начинают давать ребенку в дополнение к маминому молоку с возраста 4-6 месяцев, и вкусовые предпочтения у него формируются в результате многократного воздействия этих продуктов.

Достаточно сложной является проблема ограничения выбора детьми нездоровой пищи. Как показали исследования, намеренное ограничение сладкой и соленой пищи нередко увеличивает ее предпочтение детьми. Поэтому регулярный строгий запрет в отношении нездоровой пищи - неудачная стратегия. Лучше применять другой подход: привлекать детей к участию в приготовлении пищи и обеспечить свободный доступ к фруктам и овощам.

Некоторые родители используют тактику "вознаграждения" детей за то, что они съели достаточное количество пищи, которая им не нравится. Но принуждение есть нелюбимую еду еще больше провоцируют ее неприятие. Это происходит, возможно, потому, что принуждение усиливает негативные эмоции ребенка, а вознаграждение подтверждает его мнение о том, что данная пища неприятна на вкус.

Тем не менее в ряде исследований было продемонстрировано, что использование вознаграждения (наклеек) для того, чтобы побудить детей попробовать еду, субъективно повышает вкусовые качества целевой пищи. Это может быть эффективной стратегией для родителей, которые стараются привить детям любовь к полезным продуктам.