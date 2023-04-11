Чем опасна детская избалованность

"Сегодня на консультации к психологам редко когда приходят с проблемой избалованности. Это связано с тем, что в обществе очень много говорили о том, что нужно принимать любое поведение ребенка и позволять ему как можно больше. Сложность в том, что с возрастом эта избалованность может выглядеть как проблемы в развитии", – объяснила специалист.