Чем опасна детская избалованность

Многие родители считают, что детская избалованность не является опасной, однако таким образом ребенок совершает манипулятивные действия. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Наталию Дербеневу.
Она отметила, что привычка получать желаемое посредством истерик способна повлечь за собой трудности в общении, проблемы с мотивацией и разочарования.
"Сегодня на консультации к психологам редко когда приходят с проблемой избалованности. Это связано с тем, что в обществе очень много говорили о том, что нужно принимать любое поведение ребенка и позволять ему как можно больше. Сложность в том, что с возрастом эта избалованность может выглядеть как проблемы в развитии", – объяснила специалист.
По словам эксперта, родителям необходимо поменять отношение к воспитанию ребенка и вложить в него самостоятельность.