Как помочь ребёнку избавиться от запоров

Учёные отмечают, что с запорами сталкиваются до 20% малышей. Ребёнок, страдающий запорами, обычно ходит по-большому в туалет реже двух раз в неделю.

По данным клиники Майо, запор у ребёнка может возникнуть по нескольким причинам. Например, из-за воздержания от дефекации, приучения к туалету, изменений в диете, изменения распорядка дня, лекарств, аллергии на коровье молоко, наследственности, проблем со здоровьем.

Чтобы облегчить состояние при запорах у детей, соблюдайте несколько правил. Следите, чтобы ребёнок в день съедал пять порций фруктов и овощей, чтобы он пил достаточно воды, занимался спортом, пользовался горшком, а не унитазом. Также могут помочь безрецептурные слабительные, но перед тем, как давать их ребёнку, проконсультируйтесь с врачом.