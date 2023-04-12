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Ваш ребенок захотел стать вегетарианцем: нормально ли это

Известно, что дети-вегетарианцы обычно больше, чем те, кто ест мясо, употребляют фруктов, овощей, а также меньше сладостей, насыщенных жиров, солёных закусок. Кроме того, такие дети реже сталкиваются с избыточным весом и ожирением.

Ваш ребенок захотел стать вегетарианцем: нормально ли это
© Ferra.ru

Когда-то эксперты действительно опасались, что при соблюдении вегетарианской диеты с низким содержанием насыщенных жиров и животных белков дети будут недополучать определённые вещества. Но сегодня известно, что хорошо спланированный вегетарианский рацион содержит все необходимые элементы.

Это белок, железо, цинк, витамин В12, кальций, витамин D, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая омега-3 жирные кислоты.

Белок можно в лёгкостью получить благодаря регулярному употреблению бобовых (фасоль, чечевица, горох, арахис, соя). Железо из вегетарианских источников, правда, не такое качественное и потреблять его дети должны в этом случае примерно в 1,8 раза больше. Среди вегетарианских источников цинка выделяют бобовые, зерновые, сою, семена, орехи, сыр. Дети-вегетарианцы должны принимать витамин В12 в виде добавки или употреблять обогащённые этим витамином продукты.

Если ваш ребёнок заинтересовался вегетарианским питанием, то переход на диету без мяса начните постепенно. Сначала дайте ему пробовать вегетарианскую пищу один раз в неделю, чтобы он понял, хочет ли продолжать есть такие продукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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