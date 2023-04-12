Пищевые добавки, которые могут снизить агрессию у детей и подростков

Ученые из Университета Торонто выяснили, что витаминные и минеральные добавки могут помочь уменьшить агрессивное поведение у детей и подростков. Обзор опубликован в журнале Aggression and Violent Behavior.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Длительное течение тяжелой агрессии у детей и подростков может привести к психическим расстройствам.

Для лечения агрессии используют психотерапию, а если она не помогает — психиатрические препараты. Но об эффективности пищевых добавок известно мало.

Ученые провели обзор 22 исследований. Пищевые добавки определялись как любой промышленный продукт, содержащий микроэлементы, макроэлементы или их комбинацию.

Средний период приема добавок составил 14,8 недель.

В семи исследованиях сообщалось о благотворном влиянии пищевых добавок на агрессивное поведение детей и подростков. В этих исследованиях в качестве добавок использовались витамины, минералы, омега-3 жирные кислоты или комбинация этих питательных веществ.

В восьми исследованиях не сообщалось о значительных преимуществах пищевых добавок при агрессии.

В этих исследованиях в качестве пищевых добавок использовались рыбий жир (эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота), жирные кислоты омега-3 и незаменимые жирные кислоты, витамин D или L-триптофан.

В семи исследованиях сообщалось о смешанных эффектах пищевых добавок. В качестве добавок в этих исследованиях использовались витамин B6, жирные кислоты и витамины, омега-3 жирные кислоты или карнитин.

Ученые считают, что многие пищевые добавки могут быть полезны в лечении агрессии, но пока имеющиеся данные об эффективности добавок с одним питательным веществом неубедительны.