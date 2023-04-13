Музыка во время беременности облегчает обработку речи младенцем

Ученые Барселонского университета установили, что ежедневное воздействие звуков музыки или материнского пения на последних неделях беременности благотворно влияло на ребенка в утробе.

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Оно было связано с улучшением нейронного кодирования звуков речи у младенцев.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Developmental Science.

Ранее специалисты доказали, что прослушивание мамой во время беременности качественно структурированной музыки укрепляет нейроны ребенка, способствует образованию тесной функциональной связи между полушариями головного мозга.

В результате дети обладают большей способностью к обучению, к овладению чтением, иностранными языками. В новой работе ученые записали частотно-следящую характеристику (FFR) с помощью энцефалограммы у 60 новорожденных (от 12 до 72 часов от роду), 29 из них подвергались воздействию музыки и пения матери на поздних сроках беременности, 31 – нет.

FFR — это вызванная звуком реакция, которая отражает акустические свойства входящего акустического сигнала. В настоящее время FFR признается интегрированным ответом, возникающим в результате взаимодействия ранних слуховых подкорковых и корковых систем.

Этот показатель может быть использован в качестве биомаркера для выявления риска нарушения речи.

Исследование показывает, что ежедневное прослушивание музыки в течение последнего триместра беременности связано с более надежным кодированием речевых стимулов. Это может облегчить обработку речи младенцем и раннее овладение языком.