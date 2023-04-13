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2 часа назад

Прослушивание музыки во время беременности облегчает обработку речи младенцем

Газета.Ru

Ученые Барселонского университета установили, что ежедневное воздействие звуков музыки или материнского пения на последних неделях беременности благотворно влияло на ребенка в утробе.

Музыка во время беременности облегчает обработку речи младенцем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Оно было связано с улучшением нейронного кодирования звуков речи у младенцев.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Developmental Science.

Ранее специалисты доказали, что прослушивание мамой во время беременности качественно структурированной музыки укрепляет нейроны ребенка, способствует образованию тесной функциональной связи между полушариями головного мозга.

В результате дети обладают большей способностью к обучению, к овладению чтением, иностранными языками. В новой работе ученые записали частотно-следящую характеристику (FFR) с помощью энцефалограммы у 60 новорожденных (от 12 до 72 часов от роду), 29 из них подвергались воздействию музыки и пения матери на поздних сроках беременности, 31 – нет.

FFR — это вызванная звуком реакция, которая отражает акустические свойства входящего акустического сигнала. В настоящее время FFR признается интегрированным ответом, возникающим в результате взаимодействия ранних слуховых подкорковых и корковых систем.

Этот показатель может быть использован в качестве биомаркера для выявления риска нарушения речи.

Исследование показывает, что ежедневное прослушивание музыки в течение последнего триместра беременности связано с более надежным кодированием речевых стимулов. Это может облегчить обработку речи младенцем и раннее овладение языком.

Исследователи также обнаружили, что воздействие музыки во время беременности не влияет на скорость нейронной передачи, в отличие от более высокой скорости обработки слуховых и речевых стимулов.

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