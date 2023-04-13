$81.68-0.4290.00+0.24

Можно ли давать ребенку ибупрофен

Когда дети болеют, родители всегда ищут способы облегчить их страдания. Один из самых распространенных способов – это использование обезболивающих и жаропонижающих препаратов, таких как ибупрофен. Но можно ли давать ибупрофен детям? В этой статье мы рассмотрим показания для применения, дозировку, побочные эффекты и ограничения при использовании ибупрофена у детей.

Можно ли давать ребенку ибупрофен
© Клео.ру

Показания для применения ибупрофена у детей

Ибупрофен – это противовоспалительный, жаропонижающий и обезболивающий препарат. Он широко используется для облегчения боли и снижения температуры у детей. Ибупрофен может помочь при головной боли, зубной боли, боли в животе, а такэе болях в мышцах и суставах.

Побочные эффекты ибупрофена у детей

Хотя ибупрофен – это относительно безопасный препарат, он, как и многие лекарства, имеет побочные эффекты. Основные из них — это тошнота, рвота, диарея, головокружение, сонливость, раздражительность и аллергические реакции. Зачастую эти эффекты временные и проходят самостоятельно.

Дозировка ибупрофена для детей

Дозировка зависит от возраста и веса ребенка. Рекомендуемая дозировка для детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет составляет 10 мг/кг массы тела, принимаемых каждые 6-8 часов.

Прежде чем начинать применение ибупрофена, обязательно проконсультируйтесь с педиатром или фармацевтом, чтобы убедиться в правильной дозировке. Ограничения и противопоказания при использовании ибупрофена у детей

Ибупрофен не рекомендуется детям, которые страдают от язвы желудка или кишечника, а также тем, у кого есть аллергическая реакция на ибупрофен или другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Заключение

Ибупрофен является одним из наиболее распространенных противовоспалительных препаратов. Он относительно безопасный, если применяется строго в соответствии с рекомендованными дозами и инструкциями.

Прежде чем давать ибупрофен ребенку, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться в том, что данный препарат подходит для вашего ребенка. Если возникают какие-либо побочные эффекты, следует немедленно прекратить применение и обратиться за медицинской помощью.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий