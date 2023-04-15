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3 часа назад

Врач-педиатр заверила в абсолютной безопасности вакцинации для детей

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Бандурина рассказала, что за 40 лет работы она не встречала ни одного осложнения из-за иммунизации пациентов.

Педиатр высказалась о безопасности вакцинации для детей
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

Родители-антиваксеры формируют негативное мнение о препаратах из-за недостоверной информации в интернете, отметила доктор медицинских наук.

«С моей точки зрения, рациональная вакцинация абсолютно безопасна. Очевидно, её недостаточно освещают и врачи участковые, и в СМИ. У родителей есть отчётливый страх вакцинации, я с этим часто встречаюсь. Страх основан на слухах из интернета. Вот там у ребёнка аутизм, у стольких-то детей аутизм после прививки, какие-то тяжёлые последствия: аллергические реакции, ещё что-то. Но на самом деле, я около 40 лет уже делаю прививки, и не было ни одного побочного эффекта. Один раз достаточно сказать, и родители из-за какого-то совершенно необоснованного страха начинают отказываться от вакцинации».

Ранее в Госдуме предложили приглашать родителей-антипрививочников на беседы в институты вакцин. Также можно объяснять пользу иммунизации в городских администрациях.

Только с помощью просветительских мероприятий можно развеять мифы о влиянии медпрепаратов на организм ребёнка. Стоит информировать взрослых об опасности заболеваний, которые могут возникнуть у непривитых. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

До этого опрос показал, что 58% медиков сталкиваются с родителями-антиваксерами. Речь идёт о гражданах, которые не желают вакцинировать детей в роддоме и поликлинике. 52% из них аргументируют это боязнью осложнений.

Чаще всего родители боятся АКДС — общей вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг прививок, от которых отказываются родители, составленный профессиональным сервисом «Актион Медицина».

На втором месте — проба Манту и диаскинтест. На третьем месте БЦЖ — вакцина от туберкулёза. Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина и препарат против кори.

Дети,Виталий Милонов,Госдума,
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