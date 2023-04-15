Педиатр высказалась о безопасности вакцинации для детей

«С моей точки зрения, рациональная вакцинация абсолютно безопасна. Очевидно, её недостаточно освещают и врачи участковые, и в СМИ. У родителей есть отчётливый страх вакцинации, я с этим часто встречаюсь. Страх основан на слухах из интернета. Вот там у ребёнка аутизм, у стольких-то детей аутизм после прививки, какие-то тяжёлые последствия: аллергические реакции, ещё что-то. Но на самом деле, я около 40 лет уже делаю прививки, и не было ни одного побочного эффекта. Один раз достаточно сказать, и родители из-за какого-то совершенно необоснованного страха начинают отказываться от вакцинации».