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54 минуты назад

Психолог рассказала, как правильно просить прощения у детей

Москва24иещё 1

Родители иногда обижают или задевают чувства своего ребенка. Однако им следует знать, как быть дальше, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Юлию Токарчук.

Психолог рассказала, как правильно просить прощения у детей
Фото: m24.rum24.ru

"Некоторые взрослые склонны считать, что родитель в принципе не должен извиняться перед ребенком, так как он главный авторитет и априори всегда прав", – подчеркнула она.

Специалист объяснила, что когда родители приносят извинения ребенку, то показывают ему модель поведения, при которой человек признает свои ошибки и думает о чувствах других. Эксперт также уточнила, что извинение должно быть искренним.

"Сухая фраза "прости", конечно, тоже ценна сама по себе, но гораздо ценнее то, что в нее вкладывается. Поэтому, извиняясь, объясните ребенку, за что именно вы просите прощения", – указала она.

Такими действиями взрослые демонстрируют ребенку, что он является членом семьи, заключила психолог.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/14042023/568449?utm_source=CopyBuf

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