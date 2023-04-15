Психолог рассказала, как правильно просить прощения у детей

Родители иногда обижают или задевают чувства своего ребенка. Однако им следует знать, как быть дальше, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Юлию Токарчук.

"Некоторые взрослые склонны считать, что родитель в принципе не должен извиняться перед ребенком, так как он главный авторитет и априори всегда прав", – подчеркнула она.

Специалист объяснила, что когда родители приносят извинения ребенку, то показывают ему модель поведения, при которой человек признает свои ошибки и думает о чувствах других. Эксперт также уточнила, что извинение должно быть искренним.