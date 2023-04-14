Психолог рассказала о влиянии военных песен на современных детей

Петь вместе с детьми по дороге в магазин или детский сад не только весело, но и полезно для развития ребенка. Однако самые популярные маршевые песни, распространенные в российском обществе, принадлежат давно минувшей эпохе Советского Союза, причем некоторые из них относятся к категории военных. Подходят ли они для современных детей, журналу «Слово и Дело» рассказала детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

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Журнал «Слово и Дело» уже обсуждал с Дарьей Дугенцовой пение вместе с детьми. Несмотря на то, что в последнее время такая практика уходит в прошлое, психолог отмечает, что подобные совместные занятия помогают ребенку развиваться, знакомят его с разными видами эмоций и обогащают словарный запас.

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Как же быть с репертуаром? Детские песни из современных мультфильмов зачастую не блещут красивыми мелодиями или содержательными текстами. С другой стороны, некоторые реалии, отраженные в хорошо знакомых взрослым гражданам песнях, в наши дни выглядят устаревшими. Да и сами композиции скоро начнут массово отмечать 100-летние юбилеи.

К примеру, «Веселый ветер» Лебедева-Кумача на музыку Дунаевского написана к кинофильму «Дети капитана Гранта» 1936 года выпуска. Собственно, эта композиция официально называется «Песенка Роберта». А «Три танкиста» впервые появились в фильме «Трактористы», вышедшем на экраны в 1939 году. Также в некоторых популярных, но уже старых песнях упоминаются незнакомые современным детям социальные явления, вроде пионерии, или исторические персонажи, такие как Сталин и Буденный.

Все это может показаться препятствием для того, чтобы распевать ту или иную песню вместе с ребенком. Однако, как рассказала журналу «Слово и Дело» Дарья Дугенцова, это скорее плюс старых песен, которые не только знакомят ребенка с неизвестными сторонами жизни, но и помогают пробросить мостик от самого юного члена семьи к предкам, которых уже может и не быть рядом.

«Можно совершенно спокойно это делать, просто нужно объяснить, в каком году это было. Таким образом расширяется кругозор ребенка, появляется возможность пообсуждать что-то новое. Мы можем учить какие-то старые русские песни, например, про валенки, которые не подшиты, стареньки. И заодно объяснить, что раньше ходили в валенках, они могли порваться, приходилось думать, как их починить. С помощью этого тоже расширяется кругозор», — пояснила эксперт.

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Особняком в этой истории стоит корпус военных песен. Пронзительные, берущие за душу, но суровые композиции, подчас описывающие совсем не детские переживания. Не повредит ли детской психике знакомство с такими шедеврами, как марши артиллеристов или танкистов; «Смуглянка» или, к примеру, «Давно мы дома не были»? Ведь чаще всего хором с родителями поют дети дошкольного, либо младшего школьного возраста.

Как считает психолог Дугенцова, в этом тоже нет ничего страшного, ведь речь идет о знакомстве с историей нашей страны. С помощью песни ребята погружаются в незнакомые для себя чувства и открывают новые грани мира. Причем сделать то же самое с современными песнями будет попросту невозможно, поскольку такие темы, как защита Родины, сейчас в них практически не встречаются.

«Главное объяснить, что была такая-то война. Рассказать, что твой прадед, например, ездил на танке, поэтому давай споем песню про трех танкистов. С помощью таких песен ребенок начинает больше ценить жизнь, начинает понимать то, что это важно, и прорабатывает какие-то свои моменты и проблемы. Дети впервые задумываются о смерти где-то плюс-минус в пять лет. Потом у них идет проработка в возрасте около семи лет, и потом в 12. И для них важно обсуждать ценность жизни», — подчеркнула эксперт.