Педиатр рассказала, как правильно кормить ребенка на Пасху

Пасха — особенное время для детей. Обилие вкусных блюд, сладостей всегда радостно для малышей. Но чтобы празднование не омрачили гастроэнтерологические или аллергические расстройства, родители должны соблюдать некоторые принципы питания ребенка в этот период. Как изменить питание малышей в праздники, чтобы не навредить их здоровью, рассказала директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Нисо Одинаева.

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Основу пасхального меню составляют куличи, яйца и творожная пасха. Эти блюда обычно готовят с большим количеством масла, сахара, добавлением патоки, меда и других сладостей. Такие ингредиенты увеличивают нагрузку на пищеварительную систему ребенка. При избыточном потреблении организм малыша может ответить тошнотой, рвотой, а также расстройствами стула, предупредила врач.

А украшения пасхальных куличей различными типами обсыпки могут грозить ребенку аллергическими проявлениями. Добавим к этому возможное неправильное хранение творожных блюд и яиц, которые могут стать питательной средой для кишечных бактерий. Чтобы избежать неприятных явлений, лучше приготовить пасхальные блюда самостоятельно с использованием свежих, качественных, натуральных продуктов, без искусственных красителей и консервантов, посоветовала педиатр.

Хранить яичные и творожные блюда нужно строго в холодильнике.

«В день Пасхи куличи и десерты с творогом следует есть только после основного питания, которое у маленьких детей не должно существенно отличаться от привычного, – отметила Одинаева. – Детям до 6 лет необходимо готовить привычные для них блюда отдельно, не заменяя их на праздничные салаты, мясные, а также рыбные блюда».