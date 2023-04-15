Пол будущего ребенка можно «заказать»

Например, долгие годы бытовавшая в Китае политика «Одна семья - один ребенок» привела к заметному гендерному перекосу. Китайцы следовали веками сложившейся в стране традиции и выбирали сыновей, избавляясь от нерожденных девочек. В итоге в КНР мужчин стало намного больше, чем женщин. И одно время китайцам было сложно найти жену. Но с отменой этой политики в КНР соотношение полов выправилось до нормы.

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А вот в случае, когда можно избежать развития у ребенка наследственного заболевания, выбор определенного пола ребенка вполне оправдан. Известно, что две Х-хромосомы защищают женщин от значительного количества генетических заболеваний, от которых страдают в основном мужчины.

Сейчас в лабораториях ученые без труда выращивают животных нужного пола - на заказ. Для того чтобы в клиниках ЭКО люди могли также выбирать пол будущего ребенка, нужно разработать соответствующий свод медицинских и этических правил. Важно не допустить дисбаланса полов в обществе.