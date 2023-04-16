Психолог Самбурский: нельзя пугать ребёнка «бабайкой», «злым дядей» и обещанием отдать. Для того чтобы утихомирить своё чадо, родители часто пугают ребёнка чем угодно — хоть серым волком с Бабой-ягой. Опасно это тем, что чадо вырастет и напугает уже их — своим психологическим состоянием. Всё потому, что воспитание страхом делает маленького человека тревожным, неуверенным — и не только.

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Дети всегда опасаются угроз родителей, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

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По его словам, страх — это система оповещения организма, которая сообщает о возможной опасности. Человек, ощущая его, старается сберечь себя. Бояться важно, но в разумных приделах.

Поэтому условный «бабайка» может стать страшнейшим персонажем для ребёнка, и тот будет бояться совершить любой поступок из-за страха наказания и даже при малейшем и случайном проступке ожидать, что за ним кто-то придёт. Это грозит зарождением параноидальных наклонностей, сказал психолог.

В страхе, что придёт «бабайка», дети постоянно нервничают, плохо спят, недоедают, проявляют признаки раздражительности. А взрослые обычно не могут понять, что же так повлияло на детское сознание.

При этом не лучше и заменять несуществующего персонажа реальным. Например, «злым дядей».

«Ребёнок должен опасаться данной личности в определённых местах: на детской площадке, в магазине, либо по пути в школу. Только реальные места, а не вымышленные ситуации», — объяснил Самбурский.

В итоге ребёнок вовсе может перестать доверять родителям. Ведь он когда-то узнает, что никакого бабайки нет. Как правило, это происходит в ранние школьные годы. Критическое мышление постепенно развивается — и приходит осознание, что родители тебе лгали. А это уже провоцирует ярое сопротивление — начинаются споры и конфликты по любому поводу.

По мнению Самбурского, ребёнку важно быть привязанным и доверять взрослому человеку. Если родители кажутся в его глазах ненадёжными, способными оставить в опасности, у него развивается тревожность, не позволяющая нормально жить.