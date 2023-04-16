Кинолог назвал способы защиты детей от нападения бродячих собак

«Материнская агрессия может быть более опасна, потому что собака защищает свое потомство, а там она может быть очень агрессивной. Если человек видит собаку с обвислой грудью, скорее всего, где-то есть щенки, нужно попытаться побыстрее уйти. Вот от нее можно убежать. Собака с материнской агрессией никогда не понесется вдогонку, потому что ей нужно сохранить потомство. Есть собаки, которые нападают, когда чувствуют в пакетах провизию. Проще всего отдать им этот пакет и неспеша удалиться от этой стаи. Есть собаки, которые охраняют течных девочек. Такие собаки могут атаковать и ограничивать передвижение по данной территории, демонстрируя, что за эту черту лучше не заходить», — рассказал он.