Кинолог назвал способы защиты детей от нападения бродячих собак

Лучше всего помочь защититься от нападения бродячих собак ребенок может при помощи баллончика. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кинолог, инструктор по дрессировке собак Глеб Мойсеенко. Он назвал способы, как обезопасить себя при встрече с агрессивными животными.
Как защититься при нападении?
У взрослого человека больше возможностей спастись от нападения, если соблюдать несколько правил, объяснил Глеб Мойсеенко.
«Собаки начинают окружать и нападают либо на ноги, либо на спину сзади. Поэтому необходимо прислониться к любой поверхности — так вы будете видеть всю обстановку перед собой. Все те собаки, которые пытаются атаковать, делятся на два типа: одни, которые отвлекают, другие, которые нападают. Те, кто отвлекает, кусают очень редко. Чаще всего кусают те, кто поджидает хорошего момента. Вот именно на них обращаем больше внимания. Если есть куртка, лучшее ее снять и обмотать руку — на левую, если левша, на правую, если правша. Так можно обезопасить руку большим количеством ткани, чтобы клыки не достали до самой руки», — рассказал кинолог.
Почему собаки нападают?
Весной и осенью бродячие псы наиболее агрессивны, поэтому случаев нападения становится больше, отметил инструктор по дрессировке собак.
«Материнская агрессия может быть более опасна, потому что собака защищает свое потомство, а там она может быть очень агрессивной. Если человек видит собаку с обвислой грудью, скорее всего, где-то есть щенки, нужно попытаться побыстрее уйти. Вот от нее можно убежать. Собака с материнской агрессией никогда не понесется вдогонку, потому что ей нужно сохранить потомство. Есть собаки, которые нападают, когда чувствуют в пакетах провизию. Проще всего отдать им этот пакет и неспеша удалиться от этой стаи. Есть собаки, которые охраняют течных девочек. Такие собаки могут атаковать и ограничивать передвижение по данной территории, демонстрируя, что за эту черту лучше не заходить», — рассказал он.
Где нападают собаки?
Чаще всего нападения случаются там, где животные пытаются выживать. Как правило, это малолюдные места, отметил Глеб Мойсеенко.
«Бродячие голодные стаи будут нападать на все что движется, потому что хотят есть. Другие места, где собаки могут прятаться, вроде норок: рядом с теплостанциями, трубами, в подвальных помещениях, где собака чувствует безопасность для родов. Лучше всего остерегаться мусорок, свалок, подзаброшенных деревень и схожих мест», — заключил он.
Трагедия в Оренбурге
16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника и загрызла его насмерть. Это произошло неподалеку от гаражного кооператива. По данным Telegram-канала «112», он вместе с друзьями ходил по соседям и собирал угощения в честь Пасхи. Мальчик пришел домой, оставил конфеты и отпросился у родителей погулять еще немного, потом обещал сесть за уроки, но домой уже не вернулся.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин в Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех безнадзорных неучтенных собак.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщил Следственный комитет России. Следствие проверит действия должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.