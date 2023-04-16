Психологи не нашли доказательств вреда социальных сетей для подростков

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что социальные сети, скорее всего, не вызывают проблемы с психическим здоровьем у подростков. Исследование опубликовано в Journal of Medical Internet Research.

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Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый седьмой подросток (в возрасте 10—19 лет) страдает психическим расстройством, а половина всех психических заболеваний начинается к 14 годам. Число молодых людей с психическими расстройствами увеличилось за последние 20 лет, и социальные сети часто называют одной из причин.

Ученые оценили количество часов, проведенных в социальных сетях, по пятибалльной шкале от «ни одного» до «семь и более часов» в возрасте 12-13 лет. Затем они изучили данные о самооценке и психическом здоровье детей. Всего в исследовании поучаствовали почти три тысячи детей. За ними наблюдали в течение нескольких лет.

Авторы не нашли доказательств того, что большее количество времени в социальных сетях связано с худшим психическим здоровем у подростков в Великобритании. Однако может существовать связь между социальными сетями и их негативным влиянием на самооценку молодых людей.