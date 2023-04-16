Психологи не нашли доказательств вреда социальных сетей для подростков

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что социальные сети, скорее всего, не вызывают проблемы с психическим здоровьем у подростков. Исследование опубликовано в Journal of Medical Internet Research.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что каждый седьмой подросток (в возрасте 10—19 лет) страдает психическим расстройством, а половина всех психических заболеваний начинается к 14 годам. Число молодых людей с психическими расстройствами увеличилось за последние 20 лет, и социальные сети часто называют одной из причин.
Ученые оценили количество часов, проведенных в социальных сетях, по пятибалльной шкале от «ни одного» до «семь и более часов» в возрасте 12-13 лет. Затем они изучили данные о самооценке и психическом здоровье детей. Всего в исследовании поучаствовали почти три тысячи детей. За ними наблюдали в течение нескольких лет.
Авторы не нашли доказательств того, что большее количество времени в социальных сетях связано с худшим психическим здоровем у подростков в Великобритании. Однако может существовать связь между социальными сетями и их негативным влиянием на самооценку молодых людей.
«Наши результаты дают некоторую уверенность в том, что социальные сети могут быть не такими вредными для психического здоровья молодых людей, как считалось ранее. Однако мы также должны понимать, что социальные сети могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на психическое здоровье молодых людей, и есть еще много вопросов без ответа», — объяснили ученые.