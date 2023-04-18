Как правильно наказывать детей: 5 важных принципов

Целью любого наказания, каким бы оно ни было, является воспитание. А воспитательный процесс – это прививание нравственно-волевых качеств, образа жизни, образа мысли. Иными словами, того, как правильно делать и жить.

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Поэтому, как и в любом другом воспитательном процессе, здесь важна осознанность и грамотность.

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О том, как правильно наказывать ребенка, «Летидору» рассказала психолог-педагог, куратор психологического проекта для родителей детей с особенностями развития «Такой как мы» Татьяна Виноградова.

Уважение

Первый принцип – должно быть уважение. Когда ребенок совершил проступок, нашкодил, и вы очень на него злитесь, вам хочется его наругать и сказать, какой он плохой, в этот момент нужно подумать о его будущем и переключить свое внимание на то, чтобы помочь ему осознать свою ошибку. А это возможно сделать, только проявив уважение.

Например, ребенок лезет пальцами в праздничный торт, вокруг собралась семья, а он нетерпеливо таскает с него украшения и ягодки. Ребенку говорят, что не надо так делать, но он не понимает. Тогда ему очень строго говорят: «Раз ты такой нетерпеливый, получишь кусок самым последним. Но тебе будет самый вкусный кусочек. Подожди, пожалуйста».

Это пример из реальной жизни, когда показали ребенку, что понимают его желания, но ему нужно проявить терпение, его учат этому. Ребенок сел, спокойно, терпеливо дослушал, свое наказание отбыл до конца, наблюдая, как распределяют все кусочки торта, и дождался своего самого большого кусочка – смиренно, потому что его никто не унизил, наоборот, было проявлено уважение к его чувствам, к его нетерпению, которое является нормой для детей.

Акцент на том, как надо делать

Второй принцип – это во время наказания ребенка делать акцент на том, как нужно, а не на том, как нельзя делать. Например, родители могут сказать: «что ты ешь руками, как свинья» или «возьми, пожалуйста, вилку и кушай, как принц или как королева». Чувствуете разницу? Ребенок, скорее всего, захочет быть, как принц. Еще вариант, который будет тоже правильным: «Смотри, как бабушка обращается аккуратно с предметами, с вилкой и ложкой, попробуй так же».

Если сделать акцент на минусе, то ребенок по закону такой трансляции поймет, что он растяпа, и продолжит быть таким. Лучше сделать акцент на том, как надо. Всегда смотрите наперед.

Эмоциональная невключенность

Третий и самый главный принцип – это эмоциональная невключенность взрослого в процесс. Что это значит? Обычно все наказания происходят, когда мы, взрослые, эмоционируем, ребенок в этом случае находится в дискомфорте, потому что голос повышен, речь эмоциональна, глаза расширены, активна жестикуляция.

Ребенком до десяти лет это воспринимается как что-то очень опасное, и ему страшно уже даже не из-за своего проступка, а из-за состояния взрослого. Поэтому эмоциональная невовлеченность родителя важна. Когда он наказывает ребенка, то должен быть уверенным, сильным человеком с целью привить какое-то полезное, красивое качество.

Снисходительность

Четвертый принцип – это снисходительность. Важно осознавать, что детям положено по возрасту шалить, проверять границы взрослых людей, близких, окружающих, наводить беспорядок. Им положено всем интересоваться, хотя это не всегда может соответствовать этическим нормам. Дети будут перебивать, устраивать бардак и все переворачивать, им это интересно, более того, им это необходимо для развития. Будьте снисходительны и замечайте в этом зерно познания. Оно не прорастет и не расцветет, если ребенку постоянно говорить: уберись, чтобы не было ни соринки. Таким образом, вы будете гасить интерес познающего ребенка. Поэтому пусть будет не идеально чисто, зато вы будете экономить нервы свои и вашего ребенка, построите отношения на доверии и уважении.

Наказание только из состояния силы

Пятый принцип – наказать ребенка можно только из состояния силы. Если вы сами обижены, вам испортили настроение или если в детстве ваши родные были к вам несправедливы и вы из этого состояния наказываете своего ребенка, это не позиция взрослого человека. Это позиция обиженного ребенка. Только когда вы понимаете законность наказания, вы видите ценность, то есть у вас сейчас не работает принудительное мышление, что он такой негодник, шалит и тому подобное, если вы видите законность того, что вы делаете, и понимаете, для чего вы это делаете, ребенок поймет и будет уважительно к этому относиться, потому что тогда он будет чувствовать силу, за которой он пойдет.

Маленькие дети слепо следуют за родителями. Но после семилетнего возраста ребенок пойдет за силой. А если этой силы он в семье не находит: если папа наказывает ремнем, потому что у самого детские непрожитые травмы, либо если мама кричит, выплескивая свои накопленные обиды, ребенок не пойдет за такими людьми. Он будет всячески сопротивляться, его поведение будет ухудшаться, и в подростковом возрасте вы получите хороший бунт. При этом ребенок может быть как очень агрессивным, так и, наоборот, уйти в депрессию, тогда он просто замолчит, закроется. Он вам ничего не скажет. Он будет терпеть, и непонятно, чем это закончится. Или же ребенок будет ярко проявлять свою внешность, бунтовать изо всех сил, хлопать дверью, не приходить домой ночевать, и вы ничего не сможете с этим сделать.