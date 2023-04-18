Педиатр перечислила симптомы кори у детей

У кори длительный инкубационный период, а заболевший во время заражения может даже не подозревать об этом. Врач-педиатр АО «Медицина» Марьям Сайфулина рассказала, чем опасна эта инфекция.

«Пациент может болеть на втором этаже, а поскольку заболевание передается воздушно-капельным путем, то оно может распространиться по стояку, по вентиляционным трубам и до 10 этажа», – отметила врач.

По ее словам, заболеть могут даже привитые. Кроме того, у кори нет возрастных ограничений. Заболевание проявляется как обычная вирусная инфекция, но отличается тем, что это не только кашель и насморк, конъюнктивит и боль в горле, но и яркая красная пятнистая сыпь на коже. Сыпь сначала проявляется на лице и потом распространяется по всему телу, передает РИАМО.