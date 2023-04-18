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Травматолог предупредил об опасности москитных сеток в квартирах с детьми

Об опасности москитных сеток в квартирах с детьми предупредил главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, главный детский травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья Александр Григорьев. Он подчеркнул, что москитная сетка не спасет от падения из окна.

Врач предупредил об опасности москитных сеток в квартирах с детьми
© Мослента

По словам врача, москитная сетка создает ложное ощущение безопасности. Взрослые иногда не задумываются о связанных с этим рисках, а дети о них могут даже не знать.

Григорьев напомнил, что падение даже с небольшой высоты может привести не только к тяжелым травмам, но и к смерти. Он порекомендовал родителям малышей найти способ ограничить им доступ к окнам. Рядом с ними не должно быть мебели или каких-либо подставок, по которым ребенок может добраться до проема сам.

«Не разрешайте ребенку залезать на подоконник, тем более не ставьте его на подоконник сами. Пример взрослого заразителен, малыш обязательно захочет повторить развлечение самостоятельно», — заметил травматолог.

Врач также посоветовал не открывать окна более чем на несколько сантиметров, использовать ограничители и снимать с окон ручки. Он призвал родителей к обсуждению вопросов безопасности с детьми, предупреждению их о возможных рисках.

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