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Педиатр Житов перечислил симптомы, при которых ребенка необходимо показать врачу

Маленькие дети в силу своей любознательности могут получать различные травмы. Однако некоторые случаи не могут обойтись без последствий для здоровья малыша, рассказал врач-педиатр Павел Житов в интервью «Газете.Ru».

Названы симптомы, при которых ребенка необходимо показать врачу
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По его словам, если после падения у ребенка зрачки стали разного размера, то его необходимо срочно показать специалисту. Визит к врачу обязателен, если падение случилось с высоты более одного метра. Если малыш потерял сознание или после случившегося у него наблюдается вялость и тошнота, также следует срочно обратиться к педиатру.

«Врач необходим, если после падения у малыша отмечается различный размер зрачков или течет кровь из носа, рта или ушей», — сказал специалист.

Визит к доктору обязателен, если у ребенка начались судороги или нарушена координация движений, подчеркнул Житов. Опасным симптомом также является нарушение двигательных функций конечностей.

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