Названы симптомы, при которых ребенка необходимо показать врачу

Педиатр Житов перечислил симптомы, при которых ребенка необходимо показать врачу
Маленькие дети в силу своей любознательности могут получать различные травмы. Однако некоторые случаи не могут обойтись без последствий для здоровья малыша, рассказал врач-педиатр Павел Житов в интервью «Газете.Ru».
По его словам, если после падения у ребенка зрачки стали разного размера, то его необходимо срочно показать специалисту. Визит к врачу обязателен, если падение случилось с высоты более одного метра. Если малыш потерял сознание или после случившегося у него наблюдается вялость и тошнота, также следует срочно обратиться к педиатру.
«Врач необходим, если после падения у малыша отмечается различный размер зрачков или течет кровь из носа, рта или ушей», — сказал специалист.
Визит к доктору обязателен, если у ребенка начались судороги или нарушена координация движений, подчеркнул Житов. Опасным симптомом также является нарушение двигательных функций конечностей.