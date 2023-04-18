Названы симптомы, при которых ребенка необходимо показать врачу

Маленькие дети в силу своей любознательности могут получать различные травмы. Однако некоторые случаи не могут обойтись без последствий для здоровья малыша, рассказал врач-педиатр Павел Житов в интервью «Газете.Ru».

По его словам, если после падения у ребенка зрачки стали разного размера, то его необходимо срочно показать специалисту. Визит к врачу обязателен, если падение случилось с высоты более одного метра. Если малыш потерял сознание или после случившегося у него наблюдается вялость и тошнота, также следует срочно обратиться к педиатру.