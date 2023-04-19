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Лишний вес у ребенка: что с этим делать

Ожирение — одно из самых распространённых хронических заболеваний в мире. Лишний вес есть у 41 млн детей младше 5 лет и у более 340 млн детей старше 5 лет.

Лишний вес у ребенка: что с этим делать
© Unsplash

Врач-педиатр сервиса DocMa Анастасия Маревичева рассказала «Секрету», почему число малышей с этим заболеванием постоянно увеличивается и что с этим делать.

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Конечно, прежде всего нужно обратить внимание на то, что ест ребёнок и сколько у него физической активности.

«Основной и преобладающей причиной, вызывающей ожирение, является положительный энергетический баланс. То есть калорий ребенок получает больше, чем может расходовать. Избыток калорий организм преобразует в жировую ткань, которая, накапливаясь в избытке, вызывает множество нарушений обмена веществ, а также сопутствующих патологий, среди которых и сахарный диабет второго типа, и артериальная гипертензия, и даже онкологические заболевания.», — объяснила врач.

Откуда берётся избыток калорий?

  • Сегодняшняя пища обладает большей энергетической ценностью, чем раньше, потому что производители часто добавляют в продукты дополнительные жиры и углеводы для усиления вкуса. Особенно это касается полуфабрикатов и фастфуда.
  • Недостаточное количество клетчатки в рационе. Всё из-за того, что дети не любят свежие фрукты и овощи.
  • Отсутсвие движения и физической активности. Получается, что количество потребляемых калорий значительно превышает траты, что и приводит к ожирению.

Как понять, что у ребёнка есть избыточный вес?

По внешнему виду. Обычно жир откладывается в области живота, ягодиц, бёдер, груди. Ещё у детей с такими проблемами возникает одышка при физической нагрузке и повышается артериальное давление.

«С такими жалобами можно обратиться к врачу, а он уже определит степень ожирения по специальным таблицам», — посоветовала Маревичева.

Что же делать, если вы замечаете прибавку веса у своего ребёнка?

Сначала нужно проанализировать его рацион и убрать лишние углеводы и перекусы — сладости, газировки, пакетированные соки, фастфуд и снеки (чипсы, сухарики и т. д.).

«Обратите внимание на размер порции, он должен соответствовать возрасту ребенка. Скорректируйте количество перекусов. И прибавьте физическую активность: прогулки, активные игры, занятия в спортивных кружках и секциях, даже уборка по дому — всё это даст необходимую нагрузку мышцам. Наберитесь терпения, ведь организм крайне неохотно расстается с «запасами». Но если вы будете делать все последовательно, в команде со всеми членами семьи, все получится!» — заявила специалист.

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