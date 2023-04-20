Алла Шишкина о решении США по трансгендерам-синхронистам: «Можем столкнуться с тем же, что было в плавании»

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина рассказала, что на данный момент решение по синхронистам трансгендерам в США может не вызвать большого резонанса, но в будущем возможны протесты женского спорта, как это было в плавании. Федерация синхронного плавания США (USAAS) объявила о новой политике проведения соревнований без гендерных ограничений. Спортсмены смогут сами выбирать гендерную категорию, в которой будут соревноваться. Командные соревнования будут проводиться без гендерных ограничений. Участникам не нужно и не будет предложено предоставить доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. Дисциплины будут определены следующим образом: соло девушка/женщина (спортсмен, который идентифицирует себя как девушка/женщина), соло мальчик/мужчина (спортсмен, который идентифицирует себя как мальчик/мужчина) и т. д. — Солидарна с World Aquatics: если ты после 12 лет совершил такой переход, то уже сформировались скелет, мышцы мужчины или женщины. Вообще, мне сложно это комментировать. Это сейчас в нашем виде спорта мужчины слабее и меньше умеют. А через десять, двадцать, тридцать лет, это может быть такая же история, как в плавании, когда женский спорт протестовал против этого, так как такой переход дает преимущество трансгендерным женщинам в скорости и силе. Пока кто то может говорить: пусть мужчины соревнуются, они же все равно слабее. Но если думать наперед, то это не дело. Должна быть отдельная категория. Мне вообще странно такое комментировать, потому что я еще не встречала мальчика, который чувствует себя девочкой, и наоборот, — сказала Шишкина «Матч ТВ». В World Aquatics ведется обсуждения по введению отдельной категории для трансгендеров.