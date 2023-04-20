Новую тест-систему для быстрого выявления кори разработали в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали новую тест-систему, позволяющую выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления РНК вируса кори в режиме реального времени, еще до появления клинических симптомов», - говорится в сообщении.

Новые тест-системы дадут возможность выявить заболевание в эпидемиологических очагах в инкубационном периоде, это поможет остановить распространение вируса, подчеркнули в ФМБА.