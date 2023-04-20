Новую тест-систему для быстрого выявления кори разработали в России

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали новую тест-систему, позволяющую выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления РНК вируса кори в режиме реального времени, еще до появления клинических симптомов», - говорится в сообщении.
Новые тест-системы дадут возможность выявить заболевание в эпидемиологических очагах в инкубационном периоде, это поможет остановить распространение вируса, подчеркнули в ФМБА.
«Набор реагентов для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест Корь» разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и зарегистрирован Росздравнадзором. Ввиду востребованности тест-систем для ранней диагностики кори, центр готов производить на своих мощностях до 10 тыс. наборов реагентов в месяц», - рассказали в пресс-службе.