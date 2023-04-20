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4 часа назад

Новую тест-систему для быстрого выявления кори разработали в России

Агентство «Москва»иещё 2

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали новую тест-систему, позволяющую выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления РНК вируса кори в режиме реального времени, еще до появления клинических симптомов», - говорится в сообщении.

Новые тест-системы дадут возможность выявить заболевание в эпидемиологических очагах в инкубационном периоде, это поможет остановить распространение вируса, подчеркнули в ФМБА.

«Набор реагентов для выявления РНК вируса кори в мазке со слизистой носо- и ротоглотки методом полимеразной цепной реакции «АмплиТест Корь» разработан специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и зарегистрирован Росздравнадзором. Ввиду востребованности тест-систем для ранней диагностики кори, центр готов производить на своих мощностях до 10 тыс. наборов реагентов в месяц», - рассказали в пресс-службе.

Дети,Вероника Скворцова,ФМБА России,Росздравнадзор,
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