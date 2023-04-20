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Невролог назвала причину шмыганья носом ребенком

Невролог Коньшина: шмыганье носом у ребёнка может быть проявлением PANDAS-синдрома. Иногда абсолютно здоровые дети без насморка шмыгают носом. С чем это может быть связано? Рассказала невролог, нейрофизиолог, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина. По словам специалиста, такое может происходить из-за тиков. Конечно, обычно этот термин ассоциируется с морганием глаз, но есть и другие разновидности тиков. В частности, вокальные (звуковые).

Невролог назвала причину шмыганья носом ребенком
© Секрет Фирмы

По словам Коньшиной, к простым вокальным тикам, помимо шмыганья носом, могут относиться: свист, хрюканье, подкашливание, тявканье, поперхивание, цоканье языком, хмыканье, кваканье, кашель, подхмыкивание, посвистывание.

«Существуют ещё сложные вокальные тики — когда человек может произносить отдельные слова и даже предложения», — добавила она.

Чаще всего вокальные тики проявляются у мальчиков старше двух лет, которые недавно выздоровели после болезни, но их организм ещё недостаточно окреп. Также этот симптом иногда провоцируют стресс, травма, нарушения сна, эмоциональная лабильность и так далее, объяснила специалист.

Ещё шмыганье носом может быть проявлением PANDAS-синдрома — детского аутоиммунного нервно-психического расстройства, связанного со стрептококком. При этом синдроме также появляются неусидчивость, раздражительность, эмоциональная нестабильность, невнимательность.

Что делать, если ребёнок давно шмыгает носом без причин? Стоит обратиться к неврологу для исключения описанных выше состояний.

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