$81.49-0.1389.35-0.11

Психолог объяснила, почему не стоит воспитывать детей на советской классике

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с ФАН объяснила, почему не стоит воспитывать детей на советских мультфильмах. По ее словам взрослеющему человеку важно социализироваться в то общество, в котором он живет, растет и находится ежедневно, будь то детский сад или школа. При этом специалист посоветовала не закидывать на дальнюю полку классику своих лет, а вместо этого сочетать ее просмотр с современным контентом.

Почему не стоит воспитывать детей на советской классике
© Газета.Ru

«Покажите ее вместе с чем-то новым, обсудите, и все будет замечательно. Нужно, чтобы это нравилось и вам, и вашему ребенку. Если вы думаете, что современные мультики как-то очень плохо влияют на детей — нет. Просто прежде чем посмотреть какой-то мультик вместе с ребенком, проверьте, насколько он вам тоже откликается и нравится. Посмотрите прежде его сами», — рекомендует психолог.

Чтобы лучше узнать своего ребенка и понять его предпочтение, она посоветовала прочесть теорию поколений.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий