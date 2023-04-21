Почему не стоит воспитывать детей на советской классике

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с ФАН объяснила, почему не стоит воспитывать детей на советских мультфильмах. По ее словам взрослеющему человеку важно социализироваться в то общество, в котором он живет, растет и находится ежедневно, будь то детский сад или школа. При этом специалист посоветовала не закидывать на дальнюю полку классику своих лет, а вместо этого сочетать ее просмотр с современным контентом.