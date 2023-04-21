$81.62-0.0489.46+0.09
2 часа назад

Как избавить ребенка от укачивания в авто

Vse42.ru

Врач-педиатр, гастроэнтеролог Юлия Зотова рассказала россиянам, что следует предпринять родителям, чтобы ребенка не укачивало при поездке на автомобиле.

Как избавить ребенка от укачивания в авто
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам Зотовой, ребенка может укачивать в машине по нескольким причинам: эмоциональная возбудимость перед поездкой, нехватка свежего воздуха и неприятные запахи в салоне машины, незрелость детского вестибулярного аппарата.

Чтобы облегчить симптомы укачивания или вовсе избавиться от них, врач рекомендует кормить ребенка не позднее, чем за 1,5–2 часа до поездки.

– Пища должна быть легкой, но при этом полноценной. Можно предложить творог или сырники, отварное яйцо, кашу с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке; фрукты – яблоко, грушу или банан, – пояснила педиатр.

Чтобы избавить ребенка от симптомов укачивания, важно правильно разместить его в машине. Зотова посоветовала усаживать детей в середину заднего сиденья, так, чтобы у них появлялась возможность смотреть вдаль через лобовое стекло.

Помимо этого, по словам педиатра, на время поездки не стоит давать ребенку гаджеты, так как они могут раздражать нервную систему малыша, что еще сильнее способствует укачиванию. Об этом сообщает "Газета.ru".

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий