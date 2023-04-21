Как избавить ребенка от укачивания в авто

Врач-педиатр, гастроэнтеролог Юлия Зотова рассказала россиянам, что следует предпринять родителям, чтобы ребенка не укачивало при поездке на автомобиле.
По словам Зотовой, ребенка может укачивать в машине по нескольким причинам: эмоциональная возбудимость перед поездкой, нехватка свежего воздуха и неприятные запахи в салоне машины, незрелость детского вестибулярного аппарата.
Чтобы облегчить симптомы укачивания или вовсе избавиться от них, врач рекомендует кормить ребенка не позднее, чем за 1,5–2 часа до поездки.
– Пища должна быть легкой, но при этом полноценной. Можно предложить творог или сырники, отварное яйцо, кашу с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке; фрукты – яблоко, грушу или банан, – пояснила педиатр.
Чтобы избавить ребенка от симптомов укачивания, важно правильно разместить его в машине. Зотова посоветовала усаживать детей в середину заднего сиденья, так, чтобы у них появлялась возможность смотреть вдаль через лобовое стекло.
Помимо этого, по словам педиатра, на время поездки не стоит давать ребенку гаджеты, так как они могут раздражать нервную систему малыша, что еще сильнее способствует укачиванию. Об этом сообщает "Газета.ru".