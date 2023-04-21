Как избавить ребенка от укачивания в авто

Врач-педиатр, гастроэнтеролог Юлия Зотова рассказала россиянам, что следует предпринять родителям, чтобы ребенка не укачивало при поездке на автомобиле.

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По словам Зотовой, ребенка может укачивать в машине по нескольким причинам: эмоциональная возбудимость перед поездкой, нехватка свежего воздуха и неприятные запахи в салоне машины, незрелость детского вестибулярного аппарата.

Чтобы облегчить симптомы укачивания или вовсе избавиться от них, врач рекомендует кормить ребенка не позднее, чем за 1,5–2 часа до поездки.

– Пища должна быть легкой, но при этом полноценной. Можно предложить творог или сырники, отварное яйцо, кашу с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке; фрукты – яблоко, грушу или банан, – пояснила педиатр.

Чтобы избавить ребенка от симптомов укачивания, важно правильно разместить его в машине. Зотова посоветовала усаживать детей в середину заднего сиденья, так, чтобы у них появлялась возможность смотреть вдаль через лобовое стекло.