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Детеныш красноногой черепахи вылупился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился на свет детеныш красноногой, или угольной черепахи. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

«Красноногая, она же угольная черепаха появилась на свет в павильоне «Змеиное сафари» Московского зоопарка. Малыш вылупился месяц назад в инкубаторе, который расположен в посетительском зале. Угольные черепахи уже давно стабильно размножаются в Московском зоопарке, но это впервые, когда за процессом развития яйца и появлением на свет могут наблюдать посетители. Внутри инкубатора - полная безопасность и идеальный микроклимат: влажность - более 90%, температура - 29,5 градуса. Посетители могут смотреть, но доступ внутрь исключен», - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что родителей детеныша зовут Тарзан и Аврора, они живут неподалеку в том же зале.

«При появлении на свет черепашонок весил 24 г, сейчас - 35 г. Он активно растет, ест и спокойно спит. Малыш провел первые четыре дня жизни в инкубаторе, потом его перевели в соседний террариум. Сейчас черепашонку предлагают фруктово-салатную смесь, насекомых, специальные гранулы для хищных черепах, грибы, специальные витаминно-минеральные добавки. Сотрудники постоянно следят за здоровьем малыша - ежедневно кормят и деликатно обследуют, а также бережно купают три раза в неделю», - подчеркнули в пресс-службе.

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