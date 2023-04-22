$81.49-0.1389.35-0.11

Как помочь ребенку не бояться темноты? Россиянам дали совет

ОСН: игры с родителями помогут ребëнку побороть страх темноты. Перед сном можно поиграть с малышом в «театр теней» с фигурками зайчиков и собачек стене. Пусть сам попробует их изобразить. Ещё покажите ему, как обычные бытовые вещи создают «страшные» и весёлые тени, посмейтесь вместе над ними или сочините про них смешную сказку. Также справиться со страхом может помочь игра в поиск «клада» в квартире.

Как помочь ребенку не бояться темноты? Россиянам дали совет
© Секрет Фирмы

Почему появляется страх темноты у ребенка

Видео дня

На ровном месте страх не возникает. Но триггером может стать неправильное поведение и воспитание со стороны родителей. Вот основные причины:

  • просмотр ужастиков и пересказ страшилок
  • запугивание бабайкой и другими страшными персонажами
  • ссор и в семье;
  • многочисленные и строгие запреты.

Как помочь ребенку справиться со страхом темноты

Один из лучших способов — игры при тёмном освещении. Они позволяют ребёнку как бы забыть о своём страхе и начать воспринимать по-другому тени и звуки темноте.

Для начала можно просто вместе с ребёнком понаблюдать, как разные бытовые вещи в помещении создают тени на стенах, какие фигуры получаются. Посмейтесь над ними или про них весёлую сказку, посоветовала «Общественная служба новостей».

Потом разыграйте с малышом игру-путешествие. В разных комнатах создайте освещение разной мощности, в том числе и полную темноту. А затем вместе с ребёнком отправляйтесь на поиски «клада». Можно использовать спрятать любую интересную ребёнку вещь и направлять его подсказками. Играя, он перестанет бояться темноты.

Другая полезная игра — «день и ночь». Попросите ребёнка укладывать своих кукол спать при выключенном свете. Пусть поёт им песни, рассказывает сказки. Малыш сам не заметит, как в попытке избавить от страха темноты игрушку, он переступит через собственную боязнь. Через несколько минут включите свет, изобразив наступление утра.

Наконец, можно попробовать поиграть в «театр теней». Научите ребёнка делать руками в темноте интересные образы. Только обойдитесь без страшных фигур.

Есть ещё два неплохой способ помочь ребёнку побороть страх. Поговорить с ним о космосе, других планетах и звёздах. Возможно, малыш станет воспринимать темноту не как обитель монстров в шкафах и под кроватью, а просто как подобие космического пространства, а себя — капитаном межзвёздного корабля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий