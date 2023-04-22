Как помочь ребенку не бояться темноты? Россиянам дали совет

ОСН: игры с родителями помогут ребëнку побороть страх темноты. Перед сном можно поиграть с малышом в «театр теней» с фигурками зайчиков и собачек стене. Пусть сам попробует их изобразить. Ещё покажите ему, как обычные бытовые вещи создают «страшные» и весёлые тени, посмейтесь вместе над ними или сочините про них смешную сказку. Также справиться со страхом может помочь игра в поиск «клада» в квартире.

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Почему появляется страх темноты у ребенка

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На ровном месте страх не возникает. Но триггером может стать неправильное поведение и воспитание со стороны родителей. Вот основные причины:

просмотр ужастиков и пересказ страшилок

запугивание бабайкой и другими страшными персонажами

ссор и в семье;

многочисленные и строгие запреты.

Как помочь ребенку справиться со страхом темноты

Один из лучших способов — игры при тёмном освещении. Они позволяют ребёнку как бы забыть о своём страхе и начать воспринимать по-другому тени и звуки темноте.

Для начала можно просто вместе с ребёнком понаблюдать, как разные бытовые вещи в помещении создают тени на стенах, какие фигуры получаются. Посмейтесь над ними или про них весёлую сказку, посоветовала «Общественная служба новостей».

Потом разыграйте с малышом игру-путешествие. В разных комнатах создайте освещение разной мощности, в том числе и полную темноту. А затем вместе с ребёнком отправляйтесь на поиски «клада». Можно использовать спрятать любую интересную ребёнку вещь и направлять его подсказками. Играя, он перестанет бояться темноты.

Другая полезная игра — «день и ночь». Попросите ребёнка укладывать своих кукол спать при выключенном свете. Пусть поёт им песни, рассказывает сказки. Малыш сам не заметит, как в попытке избавить от страха темноты игрушку, он переступит через собственную боязнь. Через несколько минут включите свет, изобразив наступление утра.

Наконец, можно попробовать поиграть в «театр теней». Научите ребёнка делать руками в темноте интересные образы. Только обойдитесь без страшных фигур.