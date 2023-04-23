7 признаков того, что вашему ребенку нужен педагог-психолог
Педагог-психолог Ольга Дмитриева рассказывает, с какими проблемами обращаются к специалистам ее профиля.
Современные родители стремятся всесторонне развивать своих детей и хорошо знают на каком этапе необходимо подключить того или иного специалиста.
Тоддлерам (малышам от 1 года до 3 лет) нужен педагог раннего развития. Дошкольникам — педагог по подготовке к школе, который поставит навыки, и педагоги дополнительного образования, чтобы заниматься творчеством, танцами, музыкой, театром, шахматами и т. п. Школьникам требуется педагог, чтобы «подтянуть» по школьным предметам или подготовить к поступление в ВУЗ.
Но бывают ситуации, когда родители чувствуют, что учебный процесс дошкольника или школьника «буксует». У ребенка пропадает желание узнать новое, овладеть новым навыком, исчезает интерес к учебе. Но что делать с этой проблемой и к кому обратиться за помощью взрослые часто не понимают, надеясь «что всё пройдет само». Вопрос «что» пройдет и «как» пройдет.
Сегодня мы поговорим о таком специалисте как педагог-психолог и выясним в каких ситуациях родителям стоит обратиться именно к нему.
Стоит сказать о том, что профессия педагога наиболее близка к психологии, поскольку деятельность педагога непосредственно направлена на человека и его развитие. Педагог в своей работе встречает «живую» психологию в лице ребенка, который часто всеми силами души сопротивляется педагогическим воздействиям взрослых: и своих, и чужих.
В современном мире высокопрофессиональный (высококлассный?) педагог, заинтересованный в результатах своей работы, должен обладать знаниями психологии и опираться в своей деятельности на достижения и инструменты нейропсихологии.
7 признаков того, что вашему ребенку нужен педагог-психолог
1. Ребенок не хочет ходить в школу или в детский сад
Подобное нежелание может проявляться совершенно разными способами: ребенок скандалит или придумывает любой повод, чтобы остаться дома, часто болеет. Бесконечные сопли — яркий маркер того, что Ваш ребенок не желает посещать учебное заведение, в которое Вы его определили.
Причины могут крыться как в физической усталости ребенка, так и во внешних психологических факторах: в негативных взаимоотношениях с учителями/воспитателями, ровесниками или родителями; в неумении объяснить, что вызывает сложности в учебном процессе.
Иногда для решения ситуации требуются кардинальные изменения, например, переход на в другой детский сад/школу или переход на семейное обучение.
2. Снижение самооценки
Часто причина неуспеваемости ребенка кроется в таких областях, о которых родители даже не подозревают.
По моим многолетним наблюдениям у большинства способных и старательных первоклассников к середине учебного года стремительно падает самооценка.
Причины ее снижения для профессионалов вполне очевидны. Маленький человечек только встал на долгий путь ученичества, а школьные педагоги и родители через полгода уже требует высоких результатов и достижений.
Вместо того, чтобы поддержать ребенка, взрослый жестокий мир начинает его бескомпромиссно оценивать и критиковать.
Это приводит к неуверенности в собственных возможностях и силах, к исчезновению интереса к учебе, а следовательно, к снижению успеваемости.
3. Низкая мотивацию к учебе
Пытаясь создать мотивацию для ребенка, родители исходят из позиции взрослого человека. Мотивация любой деятельности взрослого (учеба, работа и пр.) — это получение определенного результата в будущем: интересный отпуск через год, повышение заработной платы через 3 года, хорошая должность через 5 лет.
Для ребенка мотивация — это всегда процесс, который должен приносить радость и удовольствие здесь и сейчас.
Среди самых распространенных причин отсутствия мотивации: неэффективно и неинтересно организованный учебный процесс; скучный педагог, в котором нет искры и желания «зажечь» своей энергией и радостью детей.
4. Проблемы в общении со сверстниками
Причины подобной ситуации очень разнообразны: от элементарного неумения строить отношения, взаимодействовать в социуме, отстаивать собственные границы до социофобии. Чем раньше Вы начнете разбираться с ситуацией, тем легче будет Вашему ребенку наладить отношения с окружающим миром.
5. Ребенок неусидчив, отсутствует произвольное внимание, наблюдаются проблемы с самоконтролем
У таких детей, как правило, имеются проблемы с успеваемостью, особенно в части чтения и грамотности. Современный ребенок и ребенок, рожденный до 90-х годов, это два разных человека, каждый из которых говорит на своем языке тела и на своем языке мозга. Развитие ребенка сейчас проходит совсем иные этапы, чем 20 лет назад. В 2023 году невозможно воспитывать и обучать детей без использования достижений нейропсихологии, поскольку успешная учебная деятельность ребенка — это показатель «включенности» всех необходимых зон мозга.
Сегодня специалисты говорят о нейропсихологических предпосылках школьной неуспеваемости. Развивая произвольное внимание и самоконтроль, память и внимание, мы помогаем детям преодолевать трудности в обучении.
6. По некоторым предметам ребенок получает отличные оценки, а по какому-то предмету неудовлетворительные
Ребенок может испытывать стойкую нелюбовь и даже ненависть к предмету, что бывает связано с эмоциональными причинами: конфликт с учителем или негативный психологический климат на уроках.
Но причина, может быть, и в недоразвитости определенных участков коры головного мозга. В таком случае необходимо подключить нейропсихологические упражнения, способствующие развитию и «дозреванию» соответствующих отделов мозга.
7. Повышенная тревожность и страхи
Ребенок боится получить «плохую» оценку, боится отвечать у доски, плохо спит, часто плачет, переживает по мелочам — всё это сигналы для родителей, чтобы разобраться с психоэмоциональным состоянием ребенка.
Возможно, причины кроются в психологической травме или в излишней требовательности родителей; в высокой планке, которую ребенок поставил для себя или в физической усталости из-за большой нагрузки в виде дополнительных секций и занятий, что вызывает чувство постоянного перенапряжения.
Во всех этих ситуациях вам на помощь придет педагог–психолог, который:
- помогает родителям определить истинные причины затруднений в учебном процессе дошкольника/школьника
- видит в ребенке личность, достойную уважения и принятия
- создает среду, в котором ребенку комфортно овладевать новыми знаниями
- организует учебный процесс, исходя из индивидуальных особенностей ребенка, будь то постановка навыков дошкольнику или работа с «нелюбимыми» школьными предметами (коррекция почерка, скорочтение, грамотность и пр.)
- включает в работу нейропсихологические упражнения
- стремится выяснить, что вызывает у ребенка трудности
- держит в фокусе своего внимания психоэмоциональное состояние ребенка, оказывает ему всестороннюю поддержку
- находит мотивацию для учебы
- учит не бояться новых задач и получать удовольствие от процесса обучения
- повышает самооценку ребенка, возвращая ему уверенность в собственных силах и возможностях; помогает найти внутреннюю опору
- помогает выстроить отношения с ровесниками и педагогами детского сада/школы
- оказывает помощь родителям в построении доверительных отношений с ребенком.