Педагог-психолог Ольга Дмитриева рассказывает, с какими проблемами обращаются к специалистам ее профиля.

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Современные родители стремятся всесторонне развивать своих детей и хорошо знают на каком этапе необходимо подключить того или иного специалиста.

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Тоддлерам (малышам от 1 года до 3 лет) нужен педагог раннего развития. Дошкольникам — педагог по подготовке к школе, который поставит навыки, и педагоги дополнительного образования, чтобы заниматься творчеством, танцами, музыкой, театром, шахматами и т. п. Школьникам требуется педагог, чтобы «подтянуть» по школьным предметам или подготовить к поступление в ВУЗ.

Но бывают ситуации, когда родители чувствуют, что учебный процесс дошкольника или школьника «буксует». У ребенка пропадает желание узнать новое, овладеть новым навыком, исчезает интерес к учебе. Но что делать с этой проблемой и к кому обратиться за помощью взрослые часто не понимают, надеясь «что всё пройдет само». Вопрос «что» пройдет и «как» пройдет.

Сегодня мы поговорим о таком специалисте как педагог-психолог и выясним в каких ситуациях родителям стоит обратиться именно к нему.

Стоит сказать о том, что профессия педагога наиболее близка к психологии, поскольку деятельность педагога непосредственно направлена на человека и его развитие. Педагог в своей работе встречает «живую» психологию в лице ребенка, который часто всеми силами души сопротивляется педагогическим воздействиям взрослых: и своих, и чужих.

В современном мире высокопрофессиональный (высококлассный?) педагог, заинтересованный в результатах своей работы, должен обладать знаниями психологии и опираться в своей деятельности на достижения и инструменты нейропсихологии.

7 признаков того, что вашему ребенку нужен педагог-психолог

1. Ребенок не хочет ходить в школу или в детский сад

Подобное нежелание может проявляться совершенно разными способами: ребенок скандалит или придумывает любой повод, чтобы остаться дома, часто болеет. Бесконечные сопли — яркий маркер того, что Ваш ребенок не желает посещать учебное заведение, в которое Вы его определили.

Причины могут крыться как в физической усталости ребенка, так и во внешних психологических факторах: в негативных взаимоотношениях с учителями/воспитателями, ровесниками или родителями; в неумении объяснить, что вызывает сложности в учебном процессе.

Иногда для решения ситуации требуются кардинальные изменения, например, переход на в другой детский сад/школу или переход на семейное обучение.

2. Снижение самооценки

Часто причина неуспеваемости ребенка кроется в таких областях, о которых родители даже не подозревают.

По моим многолетним наблюдениям у большинства способных и старательных первоклассников к середине учебного года стремительно падает самооценка.

Причины ее снижения для профессионалов вполне очевидны. Маленький человечек только встал на долгий путь ученичества, а школьные педагоги и родители через полгода уже требует высоких результатов и достижений.

Вместо того, чтобы поддержать ребенка, взрослый жестокий мир начинает его бескомпромиссно оценивать и критиковать.

Это приводит к неуверенности в собственных возможностях и силах, к исчезновению интереса к учебе, а следовательно, к снижению успеваемости.

3. Низкая мотивацию к учебе

Пытаясь создать мотивацию для ребенка, родители исходят из позиции взрослого человека. Мотивация любой деятельности взрослого (учеба, работа и пр.) — это получение определенного результата в будущем: интересный отпуск через год, повышение заработной платы через 3 года, хорошая должность через 5 лет.

Для ребенка мотивация — это всегда процесс, который должен приносить радость и удовольствие здесь и сейчас.

Среди самых распространенных причин отсутствия мотивации: неэффективно и неинтересно организованный учебный процесс; скучный педагог, в котором нет искры и желания «зажечь» своей энергией и радостью детей.

4. Проблемы в общении со сверстниками

Причины подобной ситуации очень разнообразны: от элементарного неумения строить отношения, взаимодействовать в социуме, отстаивать собственные границы до социофобии. Чем раньше Вы начнете разбираться с ситуацией, тем легче будет Вашему ребенку наладить отношения с окружающим миром.

5. Ребенок неусидчив, отсутствует произвольное внимание, наблюдаются проблемы с самоконтролем

У таких детей, как правило, имеются проблемы с успеваемостью, особенно в части чтения и грамотности. Современный ребенок и ребенок, рожденный до 90-х годов, это два разных человека, каждый из которых говорит на своем языке тела и на своем языке мозга. Развитие ребенка сейчас проходит совсем иные этапы, чем 20 лет назад. В 2023 году невозможно воспитывать и обучать детей без использования достижений нейропсихологии, поскольку успешная учебная деятельность ребенка — это показатель «включенности» всех необходимых зон мозга.

Сегодня специалисты говорят о нейропсихологических предпосылках школьной неуспеваемости. Развивая произвольное внимание и самоконтроль, память и внимание, мы помогаем детям преодолевать трудности в обучении.

6. По некоторым предметам ребенок получает отличные оценки, а по какому-то предмету неудовлетворительные

Ребенок может испытывать стойкую нелюбовь и даже ненависть к предмету, что бывает связано с эмоциональными причинами: конфликт с учителем или негативный психологический климат на уроках.

Но причина, может быть, и в недоразвитости определенных участков коры головного мозга. В таком случае необходимо подключить нейропсихологические упражнения, способствующие развитию и «дозреванию» соответствующих отделов мозга.

7. Повышенная тревожность и страхи

Ребенок боится получить «плохую» оценку, боится отвечать у доски, плохо спит, часто плачет, переживает по мелочам — всё это сигналы для родителей, чтобы разобраться с психоэмоциональным состоянием ребенка.

Возможно, причины кроются в психологической травме или в излишней требовательности родителей; в высокой планке, которую ребенок поставил для себя или в физической усталости из-за большой нагрузки в виде дополнительных секций и занятий, что вызывает чувство постоянного перенапряжения.

Во всех этих ситуациях вам на помощь придет педагог–психолог, который: