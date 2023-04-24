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Эксперты: родители должны выслушать обе точки зрения при конфликте ребенка и учителя

Если на ребенка жалуются в школе, родителям обязательно нужно выслушать две правды и разобраться в ситуации без ссор. Об этом эксперты рассказали «Общественной службе новостей».

Родителям рассказали, что делать, если на ребенка жалуются в школе
© Газета.ру

По словам специалистов, не стоит воспринимать все, что скажут о ребенке, в штыки. У педагогов есть достаточный опыт и квалификация для того, чтобы заметить в ребенке то, что иногда не замечают родители. Поэтому к мнению учителя следует прислушаться. При этом коммуникацию с ним стоит выстраивать дружелюбно, стараясь найти общий язык.

Также родителям рекомендуют объяснить свою точку зрения того, почему мог произойти конфликт с ребенком. Можно также дать понять, что вы постараетесь разобраться в ситуации. Если вы все же допустили грубость в своей речи, извинитесь за резкость.

В целом специалисты советуют собрать как можно больше фактов, которые помогут узнать подробности произошедшего. Для этого может помочь разговор с вашим ребенком, а также с другими детьми и их родителями. Если вы уверены в том, что ваш ребенок не виноват, а учитель продолжает указывать на обратное, попробуйте поговорить с завучем или директором или перевести ребенка в другой класс или школу.

Ранее родителям рассказали, как правильно наказывать детей. Психолог-педагог, куратор психологического проекта для родителей детей с особенностями развития «Такой как мы» Татьяна Виноградова отметила, что во время наказания ребенка лучше ставить акцент на том, как нужно, а не на том, как нельзя делать.

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