Психотерапевт предложила супругам разделять обязанности на отдыхе с детьми

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, как правильно организовать отдых с детьми, чтобы он принёс радость, а не разочарование.

В беседе с РИАМО психотерапевт выделила два ключевых момента, с которыми сталкиваются семьи с маленькими детьми на отдыхе.

Первое, это делегирование ответственности между членами семьи: взрослый, который находится с детьми большую часть времени, должен чётко объяснить структуру и распорядок жизни детей, чтобы другой член семьи (супруг или супруга) мог это понять и запомнить.

Второй момент — соблюдение договорённостей, достигнутых до отпуска, касающихся того, как будет устроена семейная жизнь на отдыхе.