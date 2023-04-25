Какие психические проблемы в детстве могут привести к раку яичек

Риск развития семиномы, злокачественной опухоли яичка, увеличивается на 54% у мужчин, которые в детстве страдали от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, расстройств аутистического спектра и интеллектуальных нарушений.

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Хотя прогноз выздоровления от опухолей яичек в целом является благоприятным, учёные продолжают исследовать возможные факторы риска. В ходе исследования специалисты анализировали истории болезни мужчин с герминогенными опухолями в Швеции с 1992 по 2014 год.

В него были включены данные о 6166 пациентах, из которых у 3575 диагностирована семинома, а у 2591 – другие герминогенные опухоли.

Результаты показали, что психические отклонения не влияли на риск развития опухоли, но повышали риск смерти от всех причин у мужчин с опухолью.