5 фраз, которые нельзя говорить дочерям

Они могут травмировать психику ребенка.

© Womanhit

Счастливый, гармоничный ребенок, который чувствует себя уверенно и спокойно в этом мире, — мечта и цель любого родителя. Но иногда любящие мамы и папы неосторожными словами сами выбивают почву из-под ног любимого чада. Существует фразы и наставления, которые нельзя адресовывать дочери, чтобы не лишить ее веры в себя и не травмировать психику ребенка или подростка.

Видео дня

Ты поправилась!

«Тебе бы похудеть!» и множество других формулировок с одинаковым посылом могут привести к тому, что ребенок начнет чувствовать себя не красивым, неуверенность в себе, заложенная в детстве, будет отзываться в течение многих лет.

Кроме того, дети и даже подростки еще не понимают, как правильно избавляться от лишних килограммов. Настороженность в отношениях с едой, боязнь съесть лишнее и деление продуктов на «хорошие» и «плохие» приведет с большой долей вероятности к расстройству пищевого поведения. Хотите уберечь дочь от лишнего веса? Обратитесь к детскому диетологу и покажите девочке пример активного образа жизни, начните готовить полезные блюда.

Ты же девочка!

Эта фраза следует за критикой слишком активного поведения: «Не бегай, не шуми, не ковыряй в носу! Ты же девочка!» Стоит ли говорить о том, что деление поведения на хорошее и плохое по гендерному признаку — это неприкрытый сексизм? Помните, что темперамент у девочки может быть даже ярче, чем у мальчика. А активные проявления — это нормальный выплеск импульса нервной системы.

Так тебя замуж никто не возьмет

Страшилка, которой старшие родственники одергивают девочек с самого маленького возраста. Она формирует не совсем верные ценности: ребенок начинает думать, что замужество — главное достижение в жизни. Кроме того, девочка убеждается, что такая, какая есть, она никому не нужна, необходимо быть удобной, спокойной, подавлять эмоции.

Ты — будущая хозяйка

Учить ребенка поддерживать порядок в доме, следить за бытом необходимо. И это не зависит от того, мальчик это или девочка. Не стоит навязывать дочери гендерную роль, ведь возможно в ее семье все будет совсем иначе: она будет строить карьеру, а супруг заботиться о доме и детях.

Тебе еще рожать