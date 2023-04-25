Врач перечислил самые аллергенные продукты для детей

"Будет ли у ребенка аллергия на мед, определить довольно легко, даже не давая ему этот продукт. Если в период цветения отмечаются такие симптомы, как зуд в глазах, насморк, то, вероятнее всего, аллергия на мед у него будет", – добавил врач.