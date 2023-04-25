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Врач перечислил самые аллергенные продукты для детей

Аллергические реакции являются индивидуальными, однако существуют продукты, на которые они проявляются чаще у детей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Евгения Варламова.

Врач перечислил самые аллергенные продукты для детей
© М24

По его словам, сильными аллергенами являются морепродукты, которые могут вызвать тяжелые реакции. Специалист обратил внимание на красную рыбу, так как в ней присутствует большое количество аминокислоты гистидина.

"Орехи часто вызывают аллергические реакции у детей. Важно иметь в виду, что при аллергии на какой-нибудь один вид орехов на другие орехи также могут отмечаться аллергические реакции", – отметил он.

Варламов указал, что также стоит быть осторожным с цитрусовыми и экзотическими фруктами, земляникой, клубникой, малиной, черной смородиной и ежевикой.

"Будет ли у ребенка аллергия на мед, определить довольно легко, даже не давая ему этот продукт. Если в период цветения отмечаются такие симптомы, как зуд в глазах, насморк, то, вероятнее всего, аллергия на мед у него будет", – добавил врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что некоторые продукты усиливают аллергическую реакцию на пыльцу, поэтому от них следует отказаться. Ими являются такие продукты, как мед, прополис, абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны и томаты.

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