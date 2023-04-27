Как подготовиться к рождению ребенка

Рождение ребенка — счастливое событие, которое при этом меняет привычную жизнь молодых родителей. Как легче адаптироваться к новому статусу, «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Ориентир» Юдина Анастасия.

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Как бы осознанно будущие родители ни подошли к рождению ребенка, появление малыша вносит сильные изменения в привычный жизненный уклад. Ранние подъемы, новые обязанности, повышенная ответственность могут отразиться как на состоянии мамы и папы, так и на отношениях в семье.

Психолог дала основные рекомендации, чтобы мамы и папы максимально комфортно принимали новый статус.

Разговаривайте друг с другом

Важно сохранять взаимопонимание. Для этого необходимо обсуждать планы, делиться эмоциями и переживаниями. Чаще выражайте заботу и тепло.

Приходите друг другу на помощь

И не стесняйтесь просить поддержку сами. Не забывайте, что родительские обязанности — общие.

Найдите время для саморазвития

Планируйте дни таким образом, чтобы каждый мог заняться любимым делом. Это придаст сил.

Следите за своим эмоциональным состоянием

Малышу нужны счастливые родители, тогда он сам будет доволен. Если заметили усталость, апатию или раздражение, стоит поскорее разобраться в причинах.

Не сравнивайте ребенка с другими

Ваш малыш уникален, не стоит торопить его быстрее научиться ходить, говорить или читать. Если специалисты не видят причин для переживаний, то и вам не стоит нервничать.

Открыто проявляйте любовь

Важно хвалить ребенка. Так он станет увереннее в себе и захочет достигать лучших результатов.