Сколько воды должен пить ребенок в день

Специалист рассчитал норму для каждой возрастной категории и рассказал об особенностях выбора напитков.

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Каждая мама желает, чтобы её ребёнок был здоровым. Важно следить не только за режимом, правильным питанием, но и за соблюдением водного баланса.

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О последнем часто забывают, но это важный элемент в формировании детского организма и укреплении иммунитета.

Альмира Гимранова, врач-невролог, главный врач Клиники восстановительной неврологи — КМВ (Пятигорск): Вода участвует во всех процессах в организме ребёнка. Недостаток или избыток воды может привести к проблемам со здоровьем: обезвоживанию, отёкам, головным болям, снижению иммунитета, ухудшению памяти и концентрации.

Сколько воды нужно пить детям?

Норма потребления жидкости зависит от ряда факторов. Среди них: возраст, масса тела, климат, физическая активность и состояние здоровья.

У младенцев до года суточная потребность в жидкости составляет около 100–150 миллилитров на один килограмм массы тела. При грудном вскармливании ребёнок получает достаточное количество жидкости из молока матери, поэтому дополнительно воду давать нет необходимости.

При искусственном или смешанном питании можно предлагать воду между кормлениями, но не больше 100–200 миллилитров в сутки.

С возрастом потребность в жидкости будет увеличиваться:

для детей от 1 до 3 лет норма составляет около 1-1,2 литра в сутки;

для детей от 4 до 6 лет – около 1,3-1,5 литра в сутки;

для детей от 7 до 10 лет – около 1,6-1,8 литра в сутки;

для подростков от 11 до 14 лет – около 2-2,2 литра в сутки;

для подростков старше 14 лет – около 2-2,5 литра в сутки.

Жидкость должна поступать не только из воды, но и из других напитков (чай, компот, морс), а также продуктов (фрукты, овощи, супы).

При этом норма потребления жидкости может меняться в зависимости от различных факторов. Каких?

Заболевания. При повышенной температуре, рвоте, поносе, потерях крови или обезвоживании ребёнку необходимо давать больше жидкости, чтобы восполнить потери. Норма может увеличиваться на 50–100 миллилитров на каждый градус температуры выше нормы.

При рвоте или поносе детям необходимо пить воду по 5–10 миллилитров каждые 5–10 минут. При обезвоживании необходимо давать регидратационные растворы. Например, «Регидрон», «Оралит» или сахарный чай с солью.

Климат. При жаркой погоде или сухом воздухе ребёнок потеет больше и теряет много жидкости. Поэтому ему нужно давать воду чаще и в больших количествах. Норма может увеличиваться на 10–20%.

Активность. При физической нагрузке, спорте или играх ребёнок также активно потеет и теряет много жидкости. А значит, ему необходимо пить воду до, во время и после активности. Норма может увеличиваться на 10–20%.

Польза воды для ребёнка

Вода для детей полезна по многим причинам. Вот основные:

Поддерживает оптимальный уровень гидратации организма и предотвращает обезвоживание.

Помогает очищать организм от токсинов и шлаков, улучшая работу почек и печени.

Способствует нормальному пищеварению и предупреждает запоры.

Улучшает кровообращение, доставку кислорода и питательных веществ к клеткам.

Укрепляет иммунную систему и повышает сопротивляемость к инфекциям и простудам.

Улучшает работу мозга, память и концентрацию внимания.

Поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей.

Сохраняет активность мышц и гибкость суставов.

Признаки того, что ваш ребёнок пьёт недостаточно воды

сухость и потрескивание губ;

сухость и зуд кожи;

сухость и раздражение глаз;

сухость и боль в горле;

частая жажда;

недостаточное количество или тёмный цвет мочи;

запоры или твёрдый стул;

головные боли;

усталость и сонливость;

раздражительность и плаксивость;

снижение аппетита и веса. Дефицит воды в организме может проявляться следующими признаками:

Если вы заметили у ребёнка эти симптомы, то нужно увеличить количество жидкости в его рационе, а также обратиться к врачу для выявления причины обезвоживания.

В тяжёлых случаях могут потребоваться госпитализация и инфузионная терапия (метод лечения, основанный на введении в кровоток различных растворов определённого объёма и концентрации).

Какую воду пить?

Нуржамал Аубакирова, врач-педиатр, консультант по ГВ: Ребёнку предпочтительнее давать специализированную детскую воду. Почему? Она проходит тщательную проверку и является безопасной для детей.

Есть жёсткие требования, которые прописаны в СанПиН о гигиенических требованиях к качеству продукта. Такая вода сильно отличается от обычной бутилированной. Чем?

Она мягче (показатель общей минерализации не более 250–500 мг/л).

Низкий показатель калия (не более 20 мг/л), кальция (не более 80 мг/л), йодид-иона (не более 0,06 мг/л), фторид-иона (не более 0,7 мг/л), магния (не более 50 мг/л). При этом в химическом составе исключено наличие серебра и диоксида углерода.

Воду лучше покупать в бутылках из стекла или поликарбоната. Все остальные считаются опасными, особенно пластиковые из ПЭТ и ПВХ. Помните, что после вскрытия тары продукт разрешается хранить в холодильнике не более трёх суток.

А вот кипячёная вода не рекомендована для питья детям, потому что в ней практически нет никаких микроэлементов. Но много хлора, который сохраняется даже после кипячения и опасен для здоровья.

Помимо этого, могут присутствовать свинец (провоцирует отставание в умственном развитии), детергенты (моющие вещества), кальций, магний и нитраты.

Сейчас многие семьи имеют фильтры воды. Если он качественный и хорошо очищает, то она разрешается для употребления детям. Выбирайте такие технологии очищения, которые делают это на клеточном уровне и не разрушают полезные свойства и структуру воды.

Что касается минеральной бутилированной воды, то необходимо обратить внимание на её состав. В ней должны содержаться микроэлементы с учётом возрастной потребности. Изучайте маркировку на бутылях, эту информацию указывает каждый производитель.

Также не стоит давать детям воду с высоким содержанием газа. Можно спровоцировать вздутие живота и увеличить риск развития гастрита.

Можно ли воду чем-то заменить?

Все напитки (чай, сок, морс или компот), фрукты и овощи являются источником воды, но здесь есть важное правило. Чистую жидкость нельзя ничем заменить.

Чай не рекомендуется детям до 3-5 лет. В нём содержатся дубильные вещества: танин и кофеин, которые снижают всасывание многих микроэлементов, в частности железа. Кофеин оказывает возбуждающее и мочегонное действие.

Сок в рацион детей рекомендуется вводить после года, потому что в его составе очень много углеводов и он не утоляет жажду. Это может негативно сказаться на работе поджелудочной железы. Кроме того, напиток обладает повышенной кислотностью, что раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.

Высокое содержание фруктовых кислот и сахара в соке, в морсах и компоте может вызвать кариес. Тем не менее они могут быть в рационе. Правда, при условии, что мама готовит их сама.