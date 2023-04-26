Как бороться с родительским выгоранием

В последнее время люди стали чаще заботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье. Так, многие начали задумываться о выгорании и о том, как его избежать.

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При этом не все знают, что выгорание может быть не только рабочим, но и родительским.

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Этот вид выгорания, его симптомы и то, как его избежать, разбирает редакция Тлум.Ру.

Что за родительское выгорание?

Зачастую работающим (и не только) родителям не хватает ни сил, ни времени для преодоления непрекращающегося стресса, который не ослабевает со временем, а, наоборот, даже становится сильнее.

Быть родителем сложно. Даже в самых благоприятных обстоятельствах — когда оба родителя хорошо взаимодействуют в быту, когда есть поддержка родственников, а дети счастливы и здоровы — воспитание нового человека является сложной задачей. Поэтому неудивительно, что за последние годы психотерапевты выявили синдром, известный как родительское выгорание.

Как и в случае с профессиональным выгоранием, о котором в последнее время часто говорят, родительское выгорание имеет ряд специфических симптомов, характерных для этого типа. И больше всего усугубляет проблему то, что родители часто стыдятся того, что испытывают трудности в привычных для себя вещах. Чаще всего они чувствуют себя виноватыми в своём выгорании, чем только усиливают его симптомы.

Какие симптомы у родительского выгорания?

Хотя воспитание детей зачастую приносит положительные эмоции, оно может также быть источником напряжения и беспокойства для мам и пап. Ребёнок не всегда будет вести себя отлично, работа может сильно конфликтовать с родительскими обязанностями, порой всего кажется слишком много — если так и случается, не исключено наступление выгорания.

Вот, какие аспекты родительского выгорания выделяют специалисты:

Подавляющее истощение, связанное с воспитанием детей и вашей ролью родителя;

Чувство эмоциональной дистанцированности от своих детей;

Чувство неэффективности как родителя, неуверенности в своей способности хорошо воспитывать детей.

Важно провести чёткую грань между нормальными периодами стресса и выгорания.

Вот, на какие признаки стоит обращать внимание:

Усталость;

Раздражительность;

Критические изменения сна;

Изменения в аппетите;

Резкие скачки настроения;

Усугубление вредных привычек;

Высокий риск тревоги и депрессии;

Эмоциональная отстраненность, ощущение одиночества;

Увеличение частоты и интенсивности конфликтов в семье;

Потеря мотивации и интереса к занятиям, которые вам раньше нравились.

Конечно, это симптомы не только родительского выгорания — они могут свидетельствовать о многих других проблемах со здоровьем, так что при их возникновении стоит немедленно обратиться к врачу. И психологу тоже.

Что отличает родительское выгорание от простой усталости, так это то, насколько серьёзными являются перечисленные симптомы, а также то, насколько сильно они влияют на повседневную деятельность. Если вы замечаете, что у вас больше нет сил делать то, что с лёгкостью давалось вам раньше, следует понаблюдать за своим состоянием.

Что делать, если вы выгорели?

Первый шаг к решению проблемы — её принятие. Может быть полезно сначала признать, что многие трудности, с которыми вы сталкиваетесь, находятся вне вашего контроля, а идеальным быть невозможно. Вы вряд ли успеете быть одновременно совершенным работником и гиперзаботливым родителем без моральных и физических потерь. Переработки (и тут речь не только о работе) неизбежно ведут к заболеваниям и моральным проблемам.

Родители, столкнувшиеся с лёгким выгоранием, могут предпринять усилия и внести немедленные изменения, которые предотвратят более сильное истощение. Так, стоит попросить о помощи. Это может показаться сложной, почти невозможной задачей, но она очень важна. Если у вас есть возможность, попросите члена семьи или соседа взять на себя заботу о детях хотя бы на пару часов — это даст вам необходимую передышку.

Если вы отвечаете за то, чтобы ваши дети добирались до школы и обратно, в кружки и к репетиторам, найдите другую возможность доставлять их в нужные места — например, скооперируйтесь с другими родителями из школы или найдите подходящий автобусный маршрут, если ребёнок уже достаточно взрослый, чтобы ездить самостоятельно.

Попробуйте общеизвестные методы успокоения. Среди самых простых — йога и медитации. Они не только имеют терапевтический эффект, но и дадут вам несколько минут в тишине наедине с собой. Осознанность может помочь уменьшить родительский стресс, что, в свою очередь, улучшит отношения в семье и общую обстановку.