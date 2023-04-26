4 принципа воспитания из СССР, о которых давно пора забыть

Многие взрослые люди переняли манеру воспитания детей у своих родителей.

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Нынешние 40-летние воспитывались в СССР, где принципы воспитания сложно было назвать экологичными. Неудивительно, что сегодня эксперты рекомендуют отказаться от них во благо детей.

Подробнее об устаревших принципах воспитания, которые давно не работают и даже вредят – в материале "Рамблера".

Вредная пища

В СССР не было такого разнообразия еды, как сейчас. А потому за рационом детей никто не следил. Малыши нередко поглощали лапшу быстрого приготовления, бутерброды с колбасой и блюда с майонезом.

У современных родителей есть возможность более основательно подходить к рациону ребенка. И этой возможностью не стоит пренебрегать.

Сомнительные фильмы

В советских семьях если и был телевизор, то всего один. Поэтому детям часто приходилось смотреть то, что пожелают родители. Разумеется, эти картины не всегда шли на пользу детской психике.

Сегодня благодаря функции "родительский контроль" можно сделать так, чтобы ребенок даже в одиночестве не наткнулся на фильм 18+.

Отсутствие автокресел

Первые автокресла начали появляться уже в СССР, но далеко не все приобретали их. Впрочем, можно предположить, что в те времена поездки на машине были безопаснее за счет меньшего количества транспорта и более низкой скорости передвижения.

Излишняя самостоятельность

В СССР после рождения ребенка женщинам приходилось рано выходить на работу, а потому малыши быстро становились самостоятельными. Уже в раннем возрасте их могли оставить дома одних. В семь лет они самостоятельно ходили в школу и даже готовили себе ужин.