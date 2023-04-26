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1 час назад

Когда в плохой речи ребенка виноваты родители

Москва24

В последнее время в РФ снизились возможности для получения бесплатной помощи логопедов, из-за чего эту функцию пришлось взять на себя родителям, однако не все из них с ней справляются.

Когда в плохой речи ребенка виноваты родители
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом в беседе с News.ru рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

"Родители привыкают к произношению своего ребенка и не замечают, что его речь "некрасивая". Резкое снижение возможности бесплатной логопедической помощи. Не каждый родитель готов платить за хорошую речь своего ребенка. Например, услуги логопеда исключены из системы ОМС", – отметила логопед.

Она напомнила, что в настоящее время нет требования, чтобы дети проходили диагностику речевого развития, при этом их родители часто не знают, что в речи ребенка разовьется само, а с чем следует помогать.

Кроме того, раньше ребенка с плохой речью могли не взять в хорошую школу, что заставляло родителей быть более ответственными в этом плане.

Покровская считает вложения в развитие речи ребенка лучшей инвестицией родителей. По ее словам, людей с красивой речью охотнее берут на работу, им проще общаться с другими людьми.

Дети,
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