Когда в плохой речи ребенка виноваты родители

В последнее время в РФ снизились возможности для получения бесплатной помощи логопедов, из-за чего эту функцию пришлось взять на себя родителям, однако не все из них с ней справляются.

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Об этом в беседе с News.ru рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

"Родители привыкают к произношению своего ребенка и не замечают, что его речь "некрасивая". Резкое снижение возможности бесплатной логопедической помощи. Не каждый родитель готов платить за хорошую речь своего ребенка. Например, услуги логопеда исключены из системы ОМС", – отметила логопед.

Она напомнила, что в настоящее время нет требования, чтобы дети проходили диагностику речевого развития, при этом их родители часто не знают, что в речи ребенка разовьется само, а с чем следует помогать.

Кроме того, раньше ребенка с плохой речью могли не взять в хорошую школу, что заставляло родителей быть более ответственными в этом плане.