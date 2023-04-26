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Эксперт развеяла мифы об ЭКО

Результат вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), в первую очередь зависит не только от возраста женщины, но и от ее здоровья. Об этом сообщила заместитель председателя комиссии по охране здоровья Общественной палаты Российской Федерации Елена Калинина 26 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты».

Эксперт развеяла мифы об ЭКО
© Парламентская газета

Она отметила, что главный страх современниц заключается в онконастороженности — предположениях, что последствием применения таких технологий являются онкологические заболевания. Елена Калинина пояснила, что женщины опосредованно получают средства фолликулостимулирующего гормона, работу которого связывают с возможностью появления раковых клеток.

При этом перед процедурой проводится серьезнейшее обследование, включая органы малого таза, проводится онкоцитология из шейки матки, проверяются молочные железы. Плюс необходимы заключение терапевта, ЭКГ, флюорография.

«Чтобы пациентку взяли в программу, она должна пройти очень серьезное обследование. Не бывает так, что женщину сразу включили в протокол и начали колоть громадные дозы препаратов. Дозы определяются индивидуально, проводится гормональное обследование, проверяется щитовидная железа», — сказала Елена Калинина.

Стимуляция проводится в течение 10-12 дней, все это время женщина находится под контролем врача. Вспомогательные репродуктивные технологии — это безопасно, в мире нет статистики, что после ЭКО пациентка получает онкологию, заключила Калинина.

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