Эксперт по выживанию Макеев призвал ограничить доступ к подоконнику, чтобы обезопасить детей от падения из окна

Для безопасности детей окна в квартире нужно оградить предметами мебели, способными ограничить доступ ребенка к подоконнику. Об этом News.ru рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев. Специалист отметил, что выпасть из окна может не только маленький ребенок, но и дети школьного возраста. Поэтому он призвал родителей не терять бдительность и на их счет. "Самое простое: оградите опасную зону, чтобы ребенок не смог добраться. Ограничьте эту зону столом, стульями, предметами. И не оставляйте без присмотра детей. Даже взрослые дети семи-восьми лет, если засмотрятся, заигрываются, могут выпасть. Хотя, казалось бы, уже взрослый человек", — сообщил Макеев. По словам эксперта, возможность добраться до подоконника даже под присмотром взрослых может быть опасным, поэтому на окнах и балконных дверях нужно установить специальные ограничители. Сетки на окнах, при этом, не добавляют им безопасности. Такие окна лучше не открывать полностью, потому что ребенок не понимает, что такое ограничение ненадежно. Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ребенок потянулся за игрушкой, лежащей на подоконнике, и выпал из окна четвертого этажа. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы.