Родителям рассказали, как обезопасить детей от падения из окон

Для безопасности детей окна в квартире нужно оградить предметами мебели, способными ограничить доступ ребенка к подоконнику. Об этом News.ru рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев.

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Специалист отметил, что выпасть из окна может не только маленький ребенок, но и дети школьного возраста. Поэтому он призвал родителей не терять бдительность и на их счет.

«Самое простое: оградите опасную зону, чтобы ребенок не смог добраться. Ограничьте эту зону столом, стульями, предметами. И не оставляйте без присмотра детей. Даже взрослые дети семи-восьми лет, если засмотрятся, заигрываются, могут выпасть. Хотя, казалось бы, уже взрослый человек», — сообщил Макеев.

По словам эксперта, возможность добраться до подоконника даже под присмотром взрослых может быть опасным, поэтому на окнах и балконных дверях нужно установить специальные ограничители. Сетки на окнах, при этом, не добавляют им безопасности. Такие окна лучше не открывать полностью, потому что ребенок не понимает, что такое ограничение ненадежно.