Найден способ бороться с возрастной психической нестабильностью подростков

В рамках очередного исследования связи психического здоровья и физической активности подростков учёные из Университета Восточной Финляндии подтвердили благотворное влияние физической активности на психостатус этой возрастной категории.

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Была изучена выборка — данные 33 тысяч подростков в возрасте 15-16 лет. Они были разделены на группы в соответствии с полом, этнической принадлежностью, финансовым положением семьи, уровнем образования родителей, расстоянием до школы и образом жизни. Также определялось, как изменяется качество ментального здоровья молодых людей на фоне хотя бы небольшой физической нагрузки в неделю или при её отсутствии.