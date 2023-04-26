$81.63+0.0890.14+0.11

Ученые нашли способ бороться с возрастной психической нестабильностью подростков

В рамках очередного исследования связи психического здоровья и физической активности подростков учёные из Университета Восточной Финляндии подтвердили благотворное влияние физической активности на психостатус этой возрастной категории.

Найден способ бороться с возрастной психической нестабильностью подростков
© Ferra.ru

Была изучена выборка — данные 33 тысяч подростков в возрасте 15-16 лет. Они были разделены на группы в соответствии с полом, этнической принадлежностью, финансовым положением семьи, уровнем образования родителей, расстоянием до школы и образом жизни. Также определялось, как изменяется качество ментального здоровья молодых людей на фоне хотя бы небольшой физической нагрузки в неделю или при её отсутствии.

Оказалось, что при 30-минутной спортивной физнагрузке в неделю уровень стресса подростков снижался на 17%, в случае 60 минут физических упражнений в неделю на 22% и 32% снижалась вероятность возникновения депрессии и тревоги. А у тех, кто занимался спортом не менее 4 часов в неделю вероятность любых метальных нарушений снижалась максимально.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий