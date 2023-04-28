$81.56-0.0790.20+0.06

Психолог объяснила, как детям отвечать на грубость взрослых

Ребенок может понять плохое обращение к нему тогда, когда взрослые объяснят ему, как следует выстраивать нормальное общение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога и психоаналитика Веру Золотых.

Психолог объяснила, как детям отвечать на грубость взрослых
© Москва 24

"Делать это можно на собственном примере, признавая свои ошибки, если мы вдруг срываемся и переходим границы. Например, сказать: "Прости, вчера я была груба с тобою – это недопустимо". Еще один важный навык в этой ситуации – это умение озвучивать свои чувства", – объяснила она.

Если ребенок осознает влияние грубости и бестактности, то он сможет сказать об обиде и постоять за себя, указала специалист. По словам эксперта, иногда можно задать вопрос. Например, ребенок может спросить о причине раздражения взрослого. Золотых обратила внимание также на то, что детям необходимо приобрести устойчивость к оценкам других людей.

"Ребенку важно обозначать, что грубость и бестактность взрослого чаще всего не связана с ребенком, не он тому причина. Можно вместе поразмышлять о том, что стало причиной крика учителя или его грубости по отношению к ребенку", – резюмировала психолог.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий