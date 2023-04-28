Психолог объяснила, как детям отвечать на грубость взрослых

Ребенок может понять плохое обращение к нему тогда, когда взрослые объяснят ему, как следует выстраивать нормальное общение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на клинического психолога и психоаналитика Веру Золотых.
"Делать это можно на собственном примере, признавая свои ошибки, если мы вдруг срываемся и переходим границы. Например, сказать: "Прости, вчера я была груба с тобою – это недопустимо". Еще один важный навык в этой ситуации – это умение озвучивать свои чувства", – объяснила она.
Если ребенок осознает влияние грубости и бестактности, то он сможет сказать об обиде и постоять за себя, указала специалист. По словам эксперта, иногда можно задать вопрос. Например, ребенок может спросить о причине раздражения взрослого. Золотых обратила внимание также на то, что детям необходимо приобрести устойчивость к оценкам других людей.
"Ребенку важно обозначать, что грубость и бестактность взрослого чаще всего не связана с ребенком, не он тому причина. Можно вместе поразмышлять о том, что стало причиной крика учителя или его грубости по отношению к ребенку", – резюмировала психолог.