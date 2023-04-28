Психолог объяснила, как детям отвечать на грубость взрослых

"Делать это можно на собственном примере, признавая свои ошибки, если мы вдруг срываемся и переходим границы. Например, сказать: "Прости, вчера я была груба с тобою – это недопустимо". Еще один важный навык в этой ситуации – это умение озвучивать свои чувства", – объяснила она.