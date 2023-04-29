5 аудиосказок, которые не дадут детям соскучиться в дороге

Майские праздники — пора увлекательных путешествий. Но дальняя дорога может быть утомительной, особенно для малышей. Пейзажи за окном быстро надоедают, и дети ищут внимания родителей, которым необходима концентрация.

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Надолго занять ребенка в дороге помогут музыка и аудиокниги. О том, что поставить малышам и школьникам в автопутешествии

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«Летидор» спросил совета у коллег из HiFi-стриминга Звук.

Холодное сердце. Королевские истории (0+)

Это 8 добрых и полных магии историй об Анне, Эльзе и их друзьях. В «Королевских историях» героини «Холодного сердца» две королевы находят способ быть вместе даже на расстоянии и поют песни великану, а Олаф становится первым министром королевства.

Длительность: 1 час

Холодное сердце. Тени прошлого (6+)

Аудиокнига «Тени прошлого» расскажет о том, как королевы Анна и Эльза случайно пробудили чудовище, которое теперь угрожает всему Эренделлу.

Длительность: 8 часов

Смешарики. Волшебные приключения (6+)

Смешарики всегда придумывают самые увлекательные и незабываемые развлечения. В этот раз они решили написать «Волшебные приключения» — сборник вымышленных историй — веселых, страшных и трогательных. Чего только ни насочиняли! И заметки путешественника, и любовную повесть, и запутанный детектив, и жуткую страшилку, и космическую фантастику. Даже огнедышащему дракону место нашлось! Осталось только выбрать, чьи творения войдут в чудесный сборник. Но, может, выбирать и не придется? Ведь каждая история неповторима и замечательна по-своему. Как и сами Смешарики.

Длительность: 1 час 4 минуты

Диносити (0+)

«ДиноСити» позволит окунуться в повседневную жизнь города динозавров и его обитателей. В ДиноСити каждый день готовит новые открытия и приключения! Непоседливые динозаврики Рики и Тира знают это лучше всех. Динозаврики ищут пиратский клад, хотят поймать солнце и даже борются с темными силами — и, конечно же, побеждают. А однажды Рики превращается в баклажан и его чуть не уносит голодный птеродактиль! Но веселым Рики и Тире любое испытание по плечу! Милые динозаврики справляются со всем, что встречается на их пути, и никогда не дают заскучать своим родителям.

Длительность: 1 ч 39 мин

Фиксики. Интернет. Доступ разрешен (0+)

Со своего компьютера ты можешь послать письмо на другой компьютер. Или можешь с другого компьютера скачать к себе песню или фотку. Это возможно потому, что большинство компьютеров в мире связаны между собой в одну огромную паутину. Эта всемирная паутина и называется «Интернет». Благодаря Интернету мы можем заглянуть в любой уголок мира и найти информацию о чем угодно! Но, как и в жизни, в Интернете нужно соблюдать правила безопасности. И тогда он будет приносить пользу и удовольствие. аудиокнига «Фиксики. Интернет. Доступ разрешен» в игровой форме научит малышей базовым правилам безопасности в сети.