Эксперты рассказали, как помочь ребенку справиться со стрессом

25 апреля стало известно о происшествии в одной из столичных школ перед тренировочным экзаменом по английскому языку ученица выпила 25 таблеток обезболивающего, чтобы справиться с волнением. Через какое-то время девочка почувствовала себя плохо, её госпитализировали, Администрация школы постоянно на связи с семьёй ученицы, жизни которой, к счастью, ничто не угрожает, но теперь проблема стресса перед экзаменами стоит гораздо более остро.

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Дети не всегда знают способы борьбы с волнением. Задача взрослых помочь найти оптимальный способ.

Проживаем переживания

В Сети школьники нередко говорят о том, что педагоги начинают запугивать их предстоящими экзаменами задолго до оных. Так, дети жалуются на плохой сон из-за предэкзаменационного волнения, склонность к заеданию переживаний...

Состояние ребёнка перед экзаменами напрямую зависит от настроения родителей. Не стоит давить на школьника, озвучивать ему завышенные ожидания. "Помогите ему создать план учебы, научите эффективно распределять время на подготовку, обед, прогулку, хобби, совместный семейный досуг, игры", советует психолог Елена Митрохина. Всё это поможет ненавязчиво сократить переживания. Стоит сказать школьнику о том, что даже если результат экзамена будет не положительным, ничего страшного не произойдёт, жизнь не закончится.

Никуда без еды

А диетолог Инна Кононенко высказалась о необходимости правильного питания для школьника. Сбалансированно питаться особенно важно в стрессовый период, когда организм подвергается колоссальным нагрузкам.