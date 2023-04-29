В каком возрасте ребенок должен начинать заниматься домашними делами

Когда ребенку можно доверить мытье посуды и что сделать, чтобы ваше пятнадцатилетнее чадо справлялось в одиночку хотя бы с приготовлением яичницы? 33-летняя Оливия Эдвардс, автор курса «Позитивные родители», считает: для каждого домашнего дела есть свой возраст вхождения. Для большинства мелких поручений и обязанностей по дому он составляет 11–12 лет. Ребенку этого возраста можно доверить самостоятельно добираться до школы, ходить в продуктовый магазин, готовить горячие напитки, оставаться дома одному, приглядывать за младшим братом или сестрой. Более того, в 12 лет, говорит эксперт, можно иметь собственный телефон и банковскую карту.

Однако есть два дела, к которым нужно приучать почти с пеленок. Это приготовление завтрака и мытье посуды. Чем раньше ребенок научится мыть за собой тарелку и наливать себе молоко в хлопья, тем лучше, говорит специалист и называет нереалистичный период в один — четыре года. Откровенно говоря, двухлетний ребенок, моющий за собой кружку, кажется нам такой же фантастикой, как лунный заяц. Тем не менее Оливия уверена, что выполнение мелких задачек совместно с родителями пойдет ребенку на пользу, потому как сформирует у него представление о его личном вкладе в семью.