$80.51-1.0588.37-1.83

Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна

Основные факторы здорового детского сна перечислила в разговоре с «Мослентой» терапевт Камила Исаева. Она призвала родителей сохранять для дошкольников режим с дневным сном.

Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна
© Мослента

«Не пренебрегайте дневным сном ребенка, даже если это ограничивает вашу деятельность. Иначе малыш может настолько сильно устать к вечеру, что ему будет сложно заснуть», — пояснила врач, отметив, что как раз дефицит сна нередко приводит к гиперактивности.

Врач также посоветовала регулярно проветривать спальню ребенка в течение 30 минут. Температура воздуха в комнате должна составлять 18-20 градусов. Если воздух слишком сухой, необходимо включать увлажнитель. Если специального прибора нет, можно налить воду в тарелку и поставить ее на радиатор отопления.

Кроме того, врач посоветовала отказаться от использования ночника в детской комнате. По ее словам, ребенок должен спать в темноте: так не будут сбиваться суточные ритмы. Днем можно спать при естественном освещении, не закрывая шторы. При этом совсем не обязательно создавать тишину — знакомые звуки обычно успокаивают и помогают заснуть.

«Выбирайте кроватку, которая соответствует размерам ребенка. Она должна быть с жестким матрасом, без каркаса и слишком большого количества мягких игрушек. Желательно отказаться от подушек и одеял в пользу пижамы или спального мешка», — продолжила Исаева. Она отметила, что в младенческом возрасте важно укладывать ребенка спать именно на спину.

Ранее педиатр развеяла миф о пользе обтирания детей водкой при лихорадке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий