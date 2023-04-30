Терапевт перечислила основные факторы здорового детского сна

«Не пренебрегайте дневным сном ребенка, даже если это ограничивает вашу деятельность. Иначе малыш может настолько сильно устать к вечеру, что ему будет сложно заснуть», — пояснила врач, отметив, что как раз дефицит сна нередко приводит к гиперактивности.

Врач также посоветовала регулярно проветривать спальню ребенка в течение 30 минут. Температура воздуха в комнате должна составлять 18-20 градусов. Если воздух слишком сухой, необходимо включать увлажнитель. Если специального прибора нет, можно налить воду в тарелку и поставить ее на радиатор отопления.

Кроме того, врач посоветовала отказаться от использования ночника в детской комнате. По ее словам, ребенок должен спать в темноте: так не будут сбиваться суточные ритмы. Днем можно спать при естественном освещении, не закрывая шторы. При этом совсем не обязательно создавать тишину — знакомые звуки обычно успокаивают и помогают заснуть.