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Фахретдинов: афроамериканка протянула мне ребёнка, а я подумал: вдруг оставит и убежит?

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, вспомнил об эпизоде, который произошёл с ним в США. Фахретдинов рассказал, как незнакомка на улице предложила ему взять своего ребёнка на руки, но он на всякий случай решил отказаться.

Фахретдинов: афроамериканка протянула мне ребёнка, а я подумал: вдруг оставит и убежит?
© Чемпионат.com

«Один интересный эпизод в США со мной произошёл. Выхожу из магазина, стоит афроамериканка с грудным ребёнком. Мальчик такой губастенький, симпатичный. Я улыбнулся ему, и он тоже рассмеялся. Но больше всего удивила женщина. Она протянула мне своего ребёнка. Признаться, я растерялся. Я подумал: вдруг она оставит мне ребёнка, а сама убежит? Что в таком случае я буду делать в Америке без знания английского языка? Тем более что в США регулярно кого-то обвиняют в похищении детей. Поэтому я показал, что не стану брать ребёнка на руки», — приводит слова Фахретдинова «Столица С».

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